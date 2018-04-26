Результаты "Яндекса" за I квартал: быстрый рост выручки, но рентабельность ниже ожиданий

Вчера Яндекс (YNDX US – ДЕРЖАТЬ) опубликовал отчетность за 1 кв. 2018 г. по US GAAP, которая оказалась незначительно лучше ожиданий по выручке, но хуже них по EBITDA. В частности, выручка возросла на 29% (здесь и далее – год к году) до 26,5 млрд руб. (467 млн долл.), что выше нашего и консенсусного прогнозов на 3,6% и 1,1% соответственно. Скорректированная EBITDA увеличилась на 12% до 6,9 млрд руб. (165 млн долл.), оказавшись ниже нашей оценки на 7,5% и рыночных ожиданий – на 2,2%. Рентабельность по EBITDA снизилась на 4,3 п.п. до 29,0%. Компания при этом увеличила прогноз роста выручки в нынешнем году до 18–32% с 25–30% и прогноз роста выручки в сегменте «Поиск и портал» до 19–21% с 18–20% ранее.

Более высокие, чем ожидалось, общие и административные расходы негативно сказались на рентабельности

Выручка Яндекса в сегменте «Поиск и портал» выросла в 1 кв. 2018 г. на 19% до 22,2 млрд руб. (392 млн долл.), доходы сегмента «Электронная коммерция» сократились на 3% до 1,3 млрд руб. (22 млн долл.), а выручка сегмента «Такси» увеличилась на 301% до 3,1 млрд руб. (55 млн долл.). В свою очередь, себестоимость возросла на 26% до 6,7 млрд руб. (118 млн долл.), а расходы на разработку – на 28% до 5,8 млрд руб. (102 млн долл.), что эквивалентно 21,8% от выручки (минус 0,1 п.п.). В то же время общие и административные расходы увеличились на 62% до 8,0 млрд руб. (141 млн долл.), что отразило высокие расходы на рекламу и наем нового персонала и стало основной причиной того, что рентабельность оказалась ниже ожиданий.

Акции компании остаются наиболее предпочтительным выбором в секторе

Мы оцениваем результаты Яндекса за 1 кв. 2018 г. нейтрально, учитывая хорошую динамику выручки и повышение прогноза ее роста, с одной стороны, и снижение рентабельности – с другой. В настоящее время мы не видим фундаментального потенциала роста у акций Яндекса с нынешних ценовых уровней и сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ, но в российском интернет-секторе предпочитаем их бумагам Mail.Ru (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ).