Сегодня биржа обсуждает Boeing, Facebook и Visa, завтра - два крупных IPO

Покупки на мировых биржах возобновились. Индекс S&P вырос на +0,2% до 2639,4 пункта на фоне повышения капитализации здравоохранения на +0,5%, дискреционного потребления на +0,4%, товаров первой необходимости на +0,1%, и промышленности на +0,3% после отчётности. Индекс Dow 30 увеличился на +0,3% до 24083,83 благодаря подорожанию консервативных устойчивых ценных бумаг, таких как Boeing на +4,2%, Walt Disney на +1,7%, и Exxon Mobil на +1,5%.

Отношение к риску улучшилось, поэтому золото выровнялось около $1324,2 за унцию, цена эталонного сорта нефти Брент увеличилась до $74,44 за баррель на факторе ОПЕК+. Доходность 10-летних трежерис держалась около 3,02% при отсутствии новых пошлин во внешней торговле, и на этом фоне новое IPO в оборонном секторе кибербезопасности всё равно выглядело не менее очаровательно. Пара евро/доллар опустилась до 1,218 вследствие того, что главной валютой сбережений продолжает оставаться USD на фоне повышения уверенности в том, что рост доходности казначейского долга – это норма для развитых стран.

Вчера вышла отчётность Boeing (Nyse: BA, котировка овернайт $345). Темпы продаж рекордные, 5800 заказов в работе, прогноз Уолл Стрит по выручке превышен на +5%, прошлогодний показатель на +6%, $23,4 млрд в квартал, а если это умножить на четыре!.. Спросите, откуда рост акций на +90% в год? Поток свободных денег увеличился на +68% до $2,7 млрд в квартал. Прогноз потока денег от бизнеса на этот год повышен на +1,7% до $15,0-15,5 млрд, прогноз базовой прибыли на бумагу увеличен на +3,6% до $14,3-14,5 в год. В сегменте коммерческой авиации рост продолжился в 1-м квартале.

Сегодня все будут обсуждать Facebook (Nasdaq: FB, котировка овернайт $171,4), у которой число активных ежедневных пользователей расширилось на +12,9% в год до 1,449 млрд; тех пользователей, которые заходят на сайт еженедельно, стало больше на +13,4% в год, до 2,196 млрд; продажи возросли на +47,2% в год до $44,6 млрд благодаря рекламе, платежам и другим комиссиям, их себестоимость увеличилась до только 16% от выручки с 12% в том же квартале годом ранее, операционная рентабельность повысилась до 46% против 41%, эффективная ставка налога выросла незначительно, до 11% с 10%, чистая прибыль увеличилась на +54,7% до $17,86 млрд в год, свободный поток денег ускорился на +43,5% до $18,75 млрд в год.

Из отчётности Visa (Nyse: V, $124,75) следует, что общий объём платежей в системе расширился на +15,1% в номинальном исчислении и на +13% в долларах по текущему курсу до $10,776 трлн в год, и хотя рост замедлился по сравнению с 26,7% и 29,3% в год 12 месяцами ранее, можно только приветствовать, что доля США в системе платежей уменьшилась до 43% с 45%, при сохранении 67%-ной рентабельности основного бизнеса, и скорректированная чистая прибыль этого коммерческого предприятия, его основной финансовый результат, за полгода выросла на +12% до $9,34 млрд в год, что в отношении к нынешнему акционерному капиталу 27,1%, свободный денежный поток за полгода $5,228 млрд.

Завтра биржа будет обсуждать международные IPO и шорт на биткойн. Под влиянием роста доходностей трежерис и ожиданий повышения ставки ЕЦБ инвесторы всё чаще задумываются о диверсификации между различными валютами, и в частности, между долларом и евро. Тем не менее в наши дни легко клюнуть на удочку и на волне кризиса доверия в экономике вложиться ещё и в криптовалюту, поэтому курс биткойна вчера легко вырос до $9679, но сегодня всё больше людей знают, что надо держаться в стороне от этого счастья, слишком велики риски, потому что он дороже себестоимости добычи, не до конца защищён и не очень удобен, а главное его сложно хеджировать, не говоря уже о том, что криптобиржи могут одалживать валюту для продажи, поэтому к утру четверга курс обвалился до $8818. Возможно, что наши управляющие уже шортают биткойн и получают прибыль для хедж-фонда на этой излишне переменчивой валюте. Только сказу скажу, что это инвестидея именно для хедж-фонда, основанная на видении актуальных тенденций развития финансовой сферы.

Мы инвестируем в международные IPO. Уже завтра ожидаются горячие IPO DocuSign и Smartsheet, и на следующей неделе - Carbon Black и Construction Partners. О своём видении этих IPO управляющие расскажут на встрече, которую можно назначить прямо сегодня.