Банк России не станет менять ставку на заседании в пятницу

Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 17 по 23 апреля составила 0,1% и 0,3% с начала месяца. Хотя наш базовый сценарий на апрель предполагает, что годовая инфляция в апреле составит 2,4% г/г, мы не исключаем, что рост цен в апреле может составить 0,4% м/м, или 2,5% г/г.

Тем не менее, пока нет ясности в том, является ли рост месячной инфляции результатом а) более сильного спроса на фоне ускорения роста зарплат и эффекта слабого курса рубля (оба фактора предполагают, что инфляция должна ускориться в ближайшие месяцы), или б) постепенного исчезновения эффекта низких цен в продуктовых товарах.

В этой связи, особое внимание следует обратить на инфляцию в июне: наш первоначальный прогноз предполагал, что годовая инфляция составит 1,9% г/г к тому времени, однако она может достичь и уровня 2,2-2,3% г/г.

Мы полагаем, что инфляционный тренд в ближайшие месяцы будет находиться и в центре повышенного внимания ЦБ: изначально регулятор ориентировал рынок на продолжение понижения ставки, однако, если замедление инфляции приостановится в ближайшие месяцы, то регулятор, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки.

Мы не ожидаем понижения ставки на завтрашнем заседании ЦБ; однако не исключаем возможности понижения ставки на заседании в июне.