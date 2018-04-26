FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банк России не станет менять ставку на заседании в пятницу


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 

Как сообщил вчера Росстат, инфляция в период с 17 по 23 апреля составила 0,1% и 0,3% с начала месяца. Хотя наш базовый сценарий на апрель предполагает, что годовая инфляция в апреле составит 2,4% г/г, мы не исключаем, что рост цен в апреле может составить 0,4% м/м, или 2,5% г/г.

Тем не менее, пока нет ясности в том, является ли рост месячной инфляции результатом а) более сильного спроса на фоне ускорения роста зарплат и эффекта слабого курса рубля (оба фактора предполагают, что инфляция должна ускориться в ближайшие месяцы), или б) постепенного исчезновения эффекта низких цен в продуктовых товарах.

В этой связи, особое внимание следует обратить на инфляцию в июне: наш первоначальный прогноз предполагал, что годовая инфляция составит 1,9% г/г к тому времени, однако она может достичь и уровня 2,2-2,3% г/г.

Мы полагаем, что инфляционный тренд в ближайшие месяцы будет находиться и в центре повышенного внимания ЦБ: изначально регулятор ориентировал рынок на продолжение понижения ставки, однако, если замедление инфляции приостановится в ближайшие месяцы, то регулятор, скорее всего, возьмет паузу в цикле понижения ставки.

Мы не ожидаем понижения ставки на завтрашнем заседании ЦБ; однако не исключаем возможности понижения ставки на заседании в июне.         

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ