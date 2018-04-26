Ставка ЦБ останется на уровне 7,25%

Доллар США продолжает укрепляться в преддверии заседания ЕЦБ. Евро в районе четырех месячных минимумов. Рыночные ожидания смещены в сторону «голубиных» сигналов от европейского регулятора по итогам сегодняшнего заседания. Мы полагаем, что европейский регулятор не изменит свою риторику, обратив внимание на снижение деловой активности и отсутствие инфляционного роста, что может оказать локальное давление на евро. Доходность 10-летних казначейских облигаций США накануне превышала уровень в 3,03%, на фоне роста инфляционных ожиданий и как следствие будущих шагов ФРС, а также роста опасений, связанных с увеличением госдолга США. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.21-1.22.

Рубль продемонстрировал худшую динамику среди валют развивающихся стран накануне и продолжает оставаться под давлением. Не в пользу российской валюты продолжает играть общее снижение аппетита к риску на глобальных площадках на фоне продолжения роста доходностей американских казначейских облигаций. Санкционная тема также остается на повестке дня: накануне появились новости о том, что американские сенаторы направили в крупнейшие европейские и американские банки запросы о раскрытии информации о наличии связей с состоятельными россиянами. На горизонте ближайшего месяца у рубля совсем не много поводов для оптимизма. Валюты развивающихся стран, вероятно, продолжат оставаться под давлением, а в связи с многочисленными выходными многие игроки могут сделать выбор в пользу более надежных валют. На малоликвидном предпразничном рынке рубль может демонстрировать повышенную волатильность. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB 62-63. По итогам сегодняшнего заседания ЕЦБ в ходе пресс-конференции Драги, начинающейся в 15:30 по Москве, рубль может продемонстрировать более уверенную динамику в паре с EUR.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки сдержанно снизились. Текущие сделки на МБК и РЕПО проходят в районе отметок 6.8-7.0%. Пик налоговых выплат текущего месяца пройден, а ситуация на валютном и фондовом рынках не формирует дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В итоге ожидаем стабилизации ставок на обозначенных выше отметках. Накануне Минфин проводил размещение ОФЗ. Рынку были предложены два выпуска совокупным объемом на 30.1 млрд. руб., спрос превышал предложение (в обоих случаях) более чем в 3 раза. Фокус рынка смещается на завтрашнее заседание Банка России. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на неизменном уровне – 7.25%.