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Рынок РФ: среди аутсайдеров - бумаги X5 Retail Group


Рынки
Софья Кирсанова
Софья Кирсанова
аналитик УК "Райффайзен Капитал"
 

В четверг, 26 апреля, отечественный фондовый рынок возобновил рост после вчерашней паузы. Основным драйвером для этого выступил новый рывок вверх нефтяных котировок (+0,7% по Brent спот) с одновременным ослаблением курса рубля (-0,5%). Поэтому индекс ММВБ сегодня прибавляет заметнее, чем РТС: +1% вместо +0,4%. 

Поводом для активизации «нефтяных быков» выступило заявление президента Франции Франсуа Макрона о том, что в риторике Д.Трампа он не видит признаков смягчения позиции по ядерной программе Ирана. Финальное решение по этому вопросу президент США должен озвучить до 12 мая, однако рынок уже закладывает в ожидания уход с рынка 250-500 тыс баррелей в сутки (экспорта из Исламской республики). Совокупно с действующей заморозкой добычи ОПЕК и падением выпуска нефти в Венесуэле дополнительное сокращение экспорта благодаря отмене Иранской ядерной программы может привести к еще большему снижению мировых запасов и, соответственно, обеспечить дальнейший рост цен на нефть.

Даже вчерашняя статистика от Минэнерго, отразившая увеличение запасов в хранилищах США на 2,2 млн баррелей, что в два раза больше, чем опубликовал API, охладила пыл инвесторов на сырьевом рынке лишь ненадолго. 

При этом динамика курса рубля совсем не отвечает тренду в нефтяных котировках: сегодня рубль дешевеет на 0,6%. Одной из возможных причин может быть повышенная активность экспортеров в покупке валюты под погашения внешних заимствований, объем которых в апреле больше, чем был в марте. Более того, сегодня последний день перед майскими праздниками, когда валюту можно купить на бирже.

В лидерах роста на российском рынке акции экспортеров: Евраз (+5,1%), Лукойл (+2,8%), Татнефть (+2%), Полиметалл (+1,9%). Среди аутсайдеров бумаги X5 Retail Group (локальные -2,5%, ГДР -3,4%) – финансовая отчетность слабее ожиданий спровоцировала новую волну распродаж в ритейлере после вчерашней новости об уходе гендиректора формата «Дискаунтеры» (Пятерочка) Ольги Наумовой.

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