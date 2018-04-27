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Нефть Brent может подняться до 75 долларов


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Так, рынок энергоносителей перешел к в консолидацию, в результате чего нефть марки Brent сохранила позиции в районе 74,5 доллара за баррель. По итогам четверга в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются, теряя в пределах 0,1% и торгуясь чуть выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 подтягивается на 0,7%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,2%.

В сложившихся обстоятельствах мы не ожидаем существенного движения нашего рынка в начале торгов. Скорее всего индексу Мосбиржи удастся продемонстрировать рост в пределах 0,2%, после чего он перейдет в боковое движение у достигнутых уровней. Аналогичная динамика возможна на европейских площадках. При этом в первой половине дня инвесторы будут ожидать данных по безработице в Германии, ВВП Великобритании и индексу делового климата Еврозоны. Отметим, что не исключено возобновление роста на рынке энергоносителей, что позволит нефти марки Brent подняться в район 75 долларов и поддержит российские активы, дав очередной импульс к росту российским акциям. Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из-за океана, где сегодня перед открытием торгов в США продолжат публиковать отчеты американские компании, а в 15.30 и 17.00 мск соответственно выйдут предварительная оценка ВВП США за первый квартал и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, которые и определят настроения, царящие на нашем рынке в последние часы сессии.

На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю у уровней закрытия четверга. При этом в дальнейшем не исключены попытки укрепления российской валюты. Поводом к этому послужат высокие уровни на рынке энергоносителей. В результате пара USD/RUB к середине дня скомпенсирует часть роста предыдущей сессии. Выход же нефти марки Brent в район 75 долларов может привести к тому, что американская валюта сделает существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 62 рубля. Важным фактором для национальной валюты станет решение российского регулятора по ставке. На фоне роста волатильности и ослабления рубля, на наш взгляд, ЦБ сохранит кредитно-денежную политику без изменений, что уже учтено в котировках российских активов.

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