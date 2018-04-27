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Ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 7,25%


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 

Ожидаем слабого подъема российских фондовых индексов на фоне снижения доходности гособлигаций США, что оказывает поддержку валютам развивающихся экономик. Плюс позитивный итог встречи глав Северной и Южной Кореи вызывает подъем фьючерсов на мировые фондовые индексы на 0,2-0,8%.

Несмотря на высокие цены на нефть в $74,4 за баррель против рубля играют покупки валюты ЦБ РФ для Минфина и длинные выходные дни, что может заставить инвесторов отдать предпочтение долларам в качестве страховки от неопределенности. При этом, в пятницу, мы ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 7,25% по итогам заседания Банка России. Регулятор возьмет паузу в смягчении монетарной политики и сошлется на возросшие внешние риски, которые привели к резкому ослаблению рубля, что в будущем приведет к увеличению инфляции и инфляционных ожиданий у населения. В пользу доллара играет больше факторов, чем в пользу рубля.

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