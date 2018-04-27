Ставка ЦБ останется прежней, несмотря на исторически низкий уровень инфляции

ЕЦБ ожидаемо не стал менять монетарную политику. Российский рынок акций завершил вчерашние волатильные торги ростом. Индекс РТС прибавил 0,8%, а индекс ММВБ подскочил на 1,4%. Сегодня совет директоров ЦБР рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Мы полагаем, что ставка останется прежней, несмотря на исторически низкий уровень инфляции. В условиях неопределенности относительно дальнейших санкций в отношении России регулятор, вероятно, возьмет паузу.

ЕЦБ вчера не стал менять учетные ставки, как и ожидалось. На пресс-конференции после заседания президент банка Марио Драги отметил, что ожидает продолжения экономического роста в еврозоне, хотя и с некоторым замедлением. Инфляция, по мнению Драги, в среднесрочной перспективе выйдет на целевой уровень ЕЦБ. Управляющий совет банка оставил в силе план продолжать выкуп активов на 30 млрд евро ежемесячно по крайней мере до сентября, а затем в течение достаточного срока удерживать ставки без изменений. ЕЦБ продолжит наблюдать за развитием ситуации с курсом евровалюты и ее воздействием на инфляцию. В целом комментарии ЕЦБ не содержали ничего нового, поэтому реакция рынков была сдержанной. Индекс Euro Stoxx 50 вырос примерно на 0,6%. Экономика США остается в хорошей форме.

Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю оказалось ниже прогнозов, а объем заказов на товары длительного пользования в марте, по предварительным данным, увеличился на 2,6%, на 1 п.п. больше, чем ожидалось. Статистика вызвала укрепление доллара, поскольку сильные макроданные добавляют уверенности в том, что политика ФРС будет ужесточаться. Сегодня выйдет оценка ВВП США за 1 кв. 2018 г. По мнению рынка, рост экономики за период составил 2%.

Сегодня азиатские рынки торгуются преимущественно в зеленой зоне, исключением является лишь основной рынок Китая. Состоявшаяся историческая встреча руководителей КНДР и Южной Кореи дает надежду на разрядку напряженности в регионе. Фьючерс на индекс S&P500 дешевеет, нефтяные котировки умеренно снижаются. Российский рынок, вероятно, продолжит рост. Мы полагаем, что индекс РТС прибавит утром около 0,5%.