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Мнения аналитиков

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Ставка ЦБ останется прежней, несмотря на исторически низкий уровень инфляции


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 

ЕЦБ ожидаемо не стал менять монетарную политику. Российский рынок акций завершил вчерашние волатильные торги ростом. Индекс РТС прибавил 0,8%, а индекс ММВБ подскочил на 1,4%. Сегодня совет директоров ЦБР рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Мы полагаем, что ставка останется прежней, несмотря на исторически низкий уровень инфляции. В условиях неопределенности относительно дальнейших санкций в отношении России регулятор, вероятно, возьмет паузу.

ЕЦБ вчера не стал менять учетные ставки, как и ожидалось. На пресс-конференции после заседания президент банка Марио Драги отметил, что ожидает продолжения экономического роста в еврозоне, хотя и с некоторым замедлением. Инфляция, по мнению Драги, в среднесрочной перспективе выйдет на целевой уровень ЕЦБ. Управляющий совет банка оставил в силе план продолжать выкуп активов на 30 млрд евро ежемесячно по крайней мере до сентября, а затем в течение достаточного срока удерживать ставки без изменений. ЕЦБ продолжит наблюдать за развитием ситуации с курсом евровалюты и ее воздействием на инфляцию. В целом комментарии ЕЦБ не содержали ничего нового, поэтому реакция рынков была сдержанной. Индекс Euro Stoxx 50 вырос примерно на 0,6%. Экономика США остается в хорошей форме.

Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю оказалось ниже прогнозов, а объем заказов на товары длительного пользования в марте, по предварительным данным, увеличился на 2,6%, на 1 п.п. больше, чем ожидалось. Статистика вызвала укрепление доллара, поскольку сильные макроданные добавляют уверенности в том, что политика ФРС будет ужесточаться. Сегодня выйдет оценка ВВП США за 1 кв. 2018 г. По мнению рынка, рост экономики за период составил 2%.

Сегодня азиатские рынки торгуются преимущественно в зеленой зоне, исключением является лишь основной рынок Китая. Состоявшаяся историческая встреча руководителей КНДР и Южной Кореи дает надежду на разрядку напряженности в регионе. Фьючерс на индекс S&P500 дешевеет, нефтяные котировки умеренно снижаются. Российский рынок, вероятно, продолжит рост. Мы полагаем, что индекс РТС прибавит утром около 0,5%.

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