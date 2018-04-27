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Мнения аналитиков

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На следующей неделе биржи будут обсуждать международные IPO


Рынки
Михаил Крылов
Михаил Крылов
директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ"
 

Вчера фондовый рынок повернулся вверх. К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P вырос на +1,0% до 2666,94 пункта благодаря росту IT на +2,3%, ТЭК на +1,5%, недвижимости на +1,3%, здравоохранения на +1,2%, ЖКХ на +1,0%, розницы первой необходимости на +0,6%, и не первой - на +1,6%. Промышленные компании снижались на 0,4%, телекомы на 3,2%. Индекс Dow 30 увеличился на +1,0% до 24322,34 пункта от подорожания Nike, Microsoft, General Electric, Intel, The Home Depot и Visa на более чем +2,0%. 

К утру пятницы цена золота уменьшалась до $1317,41 за унцию, и доходность 10-летних трежерис упала до 2,97%, на фоне переговоров в Корее. Рыночная стоимость эталонного сорта нефти Brent замерла около $74,5 за баррель на неопределённости в отношениях США и Ирана, влияющей на ОПЕК+. Пара евро/доллар консолидировалась около 1,2167 после комментариев ЕЦБ о замедлении экономики в начале года.

Отчётность консервативных компаний Amazon.com Inc. и Intel Corp., без которых нельзя представить мир, позитивно оценивается инвесторами. Онлайн-ритейлер Amazon.com (Nasdaq: AMZN, котировка овернайт $1620) более чем удвоил прибыль, представил позитивный корпоративный прогноз на год. Аналитики сходятся во мнении о том, что прогноз реалистичный, тем более, что цена подписки на Prime повышена на +20% до $119 (выручка от подписки выросла на +60% в год до $3,1 млрд в квартал), и Amazon Web Services двигается вперёд (продажи расширились на +49% в год до $5,44 млрд в квартал), а общий совокупный сбыт услуг Amazon вырос на +43% в год до $51 млрд.

Производитель процессоров и памяти Intel (Nasdaq: INTC, котировка овернайт $55,98) увеличил выручку от поставок для персональных компьютеров на +3% до $8,2 млрд, от поставок для центров обработки и хранения данных - на рекордные +24% до $5,2 млрд, общие продажи возросли на +8,6% до $16,07 млрд в квартал, и финансовый результат – на +50,3%, до $4,45 млрд в квартал. Планы потратить дополнительно $14,5 млрд в бизнес по производству новых чипов памяти в этом году уже окупаются в виде свободного денежного потока на $1,7 млрд в квартал от долгосрочных соглашений о сбыте продукции по определённой цене, не зависящей от курса биткойна, и эта долгосрочная часть бизнеса уже развернулась до масштабов $1 млрд (+20% в год). Кроме того не забываем, что Intel – поставщик чипов, которые позволяют смартфонам от Apple (Nasdaq: AAPL) подключаться к мобильным данным.

На следующей неделе биржа будет обсуждать международные IPO и шорт биткойна в Чикаго (не пытайтесь сами, идея для хедж-фонда!), который становится более актуален после того, как баг «умных» контрактов на эфир открыл новую уязвимость криптовалюты для хакеров. И хотя пока биткойн временно вырос до $9250 после того, как приложение альтернативного банкинга Revolut привлекло $250 млн по оценке $1,7 млрд за всю компанию, управляющие с многолетним опытом работы на биржах советуют держаться подальше от этого счастья. Одна из причин в том, что биткойны дороже себестоимости, не до конца защищены и не всем удобны, а главное их сложно хеджировать, не говоря уже о том, что криптобиржи могут одалживать валюту для продажи. 

Мы инвестируем в международные IPO. Уже сегодня ожидаются IPO средства ЭЦП DocuSign (запрайсилось по $4,505 млрд/$29 на акцию) и надстройка предиктивной аналитики и организации бизнес-процессов Smartsheet (по $1,510 млрд/$15 на бумагу), и на следующей неделе - Carbon Black и Construction Partners. О своём видении этих IPO управляющие расскажут на встрече, которую можно назначить прямо сегодня.

В четверг ЕЦБ указал на охлаждение экономики зоны евро, тогда как в США в порядке со статистикой и ФРС, поэтому биржи в зелёной зоне после данных по заказам на товары длительного пользования, которые в 1-м квартале по общему показателю повысились на +8,2% в год, и без учёта транспортного оборудования увеличились на +7,8% в год, при этом в сегменте этого оборудования показатель вырос на +14%, в сегментах первичных металлов и капитальных товаров на +12%, в авиастроении на +55%, тогда в ОПК уменьшился на 26,5%, и в компьютерном секторе – на 7,6%. В пятницу ждут данных по ВВП США, и при таком быстром росте крупных заказов трудно представить прогноз более скромный, всего +2,0% по SAAR, а мы хорошо знаем, как биржи реагируют на превышение прогнозов по росту экономики развитых стран. До торгов отчитаются Exxon Mobil, Chevron и Colgate-Palmolive.

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