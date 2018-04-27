Снижение ставки ЦБ было бы крайне смелым шагом

Плавно входим в майские. Срок для решения США о восстановлении санкций против Ирана, которые ранее были сняты в рамках сделки о денуклеаризации, быстро приближается (12 мая). Риски перебоев в поставках вызвали рост котировок Brent, несмотря на увеличение добычи запасов энергоресурсов в США. Сохранению оптимизма, хотя и в краткосрочной перспективе, способствуют планы ЕЦБ продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику (программа выкупа EUR 30 млрд, и ли $ 36 млрд в месяц будет действовать по крайней мере до конца сентября) и крайне осторожно подходить к ее сворачиванию в будущем. Инвесторы неоднозначно отреагировали на новость: с одной стороны, сохранение QE позитивно, а, с другой стороны, очевидны сигналы замедления роста в Европе.

В России участники рынков будут следить за комментариями ЦБ. Ряд экспертов не исключают понижения ставки сегодня, однако мы полагаем, что такой шаг был бы крайне смелым для регулятора, учитывая грядущее ужесточение монетарной политики ФРС, рост доходностей казначейских облигаций США выше 3%, девальвацию рубля на 10% и все еще высокие геополитические риски. Кроме того, в преддверии длинных майских выходных динамика торгов будет сниженной, и инвесторы будут проявлять осторожность.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +1.04%, DJIA +0.99%, NASDAQ +1.64%), Азия (Hang Seng -0.89%, Shanghai -0.98%, Nikkei -0.17%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.16%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $74.72 за барр., ниже открытия.

Вчера: Рост благодаря Brent и Китаю. После просадки накануне инвесторы вернулись, чтобы купить подешевевшие активы. Котировки Brent пробили $75 за барр. на фоне снижения рисков торговых войн между США и Китаем (Китай объявил о возможности снижения импортных пошлин на автомобили на 50%) и возобновления перебоев в поставках в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Доходность UST 10 опустилась ниже 3%, позволив рынкам вздохнуть с облегчением. Сигналы возможного потепления в отношениях Запада и России продолжают оказывать поддержку, однако сообщения, что Дерипаска не готов отказываться от контроля над UC Rusal, ухудшили настрой.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.93% до $74.8 за барр.), рубль ослаб к доллару до 62.72, РТС (0.81%), индекс МосБиржи (+1.44%).