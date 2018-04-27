Масштабы снижения курса рубля снизились, но качественного изменения нет

Масштабы снижения курса рубля в четверг несколько снизились (до 0.5%) по сравнению со средой, однако качественного изменения ситуации на рынке не произошло. Внешний негатив в виде растущего курса USD и волатильных цен на нефть был дополнен стабильным локальным спросом на валюту.

С определенностью сказать, что двигало этим спросом, невозможно, но одной из гипотез является идея конвертации рублей в валюту банками-кредиторами санкционных компаний, которые гасят свои валютные обязательства в рублях из-за невозможности проведения долларовых операций. Повышенный спрос на валюту перед праздниками – также одно из возможных объяснений. Однако вряд ли они несут для рубля серьезные риски, особенно учитывая тот факт, что при текущем более слабом курсе рубля импорт и часть негативных компонент текущего счета могут в ближайшее время начать корректироваться, обеспечивая некоторую поддержку текущему счету и, как следствие, рублю.

Наконец, впереди длинные праздники, а в такие моменты основные игроки могут предпочесть сократить избыточные позиции в рубле. Сегодня все внимание на решение ЦБ (ждем сохранения ставки), перед которым стоит непростая задача, учитывая внешние риски и возросшую неопределенность. Сегодня не исключаем сохранения пары USD/RUB в диапазоне 62.50-63.00.