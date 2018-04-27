Итоги заседания ЦБ РФ: на пороге нейтральных условий

27 апреля Банк России принял ожидаемое большинством участников рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. В пресс-релизе регулятор указал, что ожидает ускорение приближения инфляции к целевому уровню в 4% из-за апрельского ослабления рубля, однако по-прежнему прогнозирует сохранение инфляции в пределах 4% в 2018-2019 гг. и рассчитывает на переход к нейтральной политике до конца текущего года.

Вместе с тем, ключевым комментарием ЦБ в сегодняшнем пресс-релизе стала формулировка о том, «что потенциал снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных условий уменьшился». В соответствующем разделе пресс-релиза ЦБ пояснил, что «оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6-7%», чему способствуют «некоторый рост страновой премии за риск и увеличение процентных ставок на развитых рынках».

При этом в тексте всего пресс-релиза прослеживалась явная обеспокоенность ЦБ в отношении инфляции. Так, регулятор выделил «неопределенность относительно дальнейшей реакции инфляционных ожиданий на апрельские события на финансовых рынках», указал на то, что «деловая активность уже почти не оказывает дезинфляционного влияния на динамику потребительских цен» и наконец отметил «рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов».

Тревожная риторика ЦБ в отношении инфляции и повышение оценки нейтральной процентной ставки к верхней границе диапазона в 6-7% при консервативном сценарии, по сути, предполагают еще одно снижение ключевой ставки до конца 2018 г. лишь на 25 бп. Подобный ход событий похоже начал отыгрывать и рубль, укрепившийся сразу после ознакомления участников рынка с пресс-релизом ЦБ почти на 40 коп. (с 62,7 до 62,3 руб.). Тем не менее, реакция на валютном рынке, вероятно, достаточно быстро сойдет на нет, так как в целом нацвалюта остается прежде всего под влиянием настроений инвесторов и глобальной динамики доллара на развивающихся рынках.