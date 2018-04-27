Amazon ускоряется - прибыль вырастет на 4% до конца года

Компания Amazon отчиталась о результатах 1-го квартала прибылью в $1,63 млрд, или $3,27 на акцию, существенно превысив и без того оптимистичные прогнозы рынка.

Доходы компании увеличились на 42,9%, до $51,04 млрд. Темпов роста выручки выше 40% не наблюдалось с 2011 года, и возвращение столь высоких результатов говорит об успешном развитии бизнеса.

Больше всего инвесторов порадовал рост прибыльности компании. Отношение чистой прибыли к доходам за год увеличилось с 2% до 3,2%. Этот показатель у Amazon долгое время был низким, так как все заработанные деньги направлялись на развитие, но сейчас тенденция меняется. Мы прогнозируем повышение прибыльности на 4% к концу года.

Увеличению прибыльности способствовали рекламные доходы. Мы связываем это с развитием единой экосистемы Alexa и умной колонки Echo, что позволяет Amazon оттягивать аудиторию у конкурентов — Facebook и Google. К тому же рост числа премиальных подписчиков выше 100 млн позволит компании успешней бороться за рекламные бюджеты. Ожидаемое повышение цены на подписку во 2-м квартале будет способствовать дальнейшему росту доходов и прибыльности. Мы прогнозируем увеличение доходов на $0,3 млрд в этом году только благодаря повышению цены.

Выручка от облачных сервисов поднялась на 48%, до $5,44 млрд. Amazon конкурирует здесь с Microsoft и Google и сохраняет высокий темп роста благодаря развитию отрасли в целом.

Мы положительно оцениваем отчет компании. Хорошие результаты могут позволить акциям Amazon обновить максимумы, в ходе сегодняшней сессии поднявшись до $1620. Наша долгосрочная целевая цена по данной бумаге — $1750.