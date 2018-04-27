Затишье на мировых биржах продолжается

В спокойном ключе проходит завершение текущей рабочей недели, хотя китайский фондовый рынок всё же вызывает сильное беспокойство. На фоне проблем с ликвидностью, китайский биржевой индекс вновь сегодня снизился почти на 1.5% и закрыл текущую неделю на минимальных значениях за последние 12 месяцев. Выходящие макроданные по экономике Китая, Японии и даже Европы продолжают указывать на ухудшение, но фондовые рынки других стран пока это всё упорно игнорируют. Негативная реакция с Китая сегодня распространилась лишь на рынок сырьевых активов.

Европейские индексы сегодня в плюсе, в Германии и Великобритании на 0.8%. Фьючерсы на основные биржевые индексы США после очередных сильных корпоративных отчётов также торгуются на положительной территории.

Рублёвый индекс Московский биржи сегодня в первой половине дня показал рост на 0.5%, и вплотную подошёл к 2300 пунктам, при том, что исторический максимум находится на отметке 2377 пунктов. Валютный РТС подскочил на 1%, до 1160 пунктов. На фоне падения цен на промышленные металлы акции ГМК снижаются на 0.5%, хотя утром падение было около 1.5%. Сбербанк, наоборот, после утреннего падения на 1.5% вышел в плюс и растёт на 1%. Бумаги Лукойла сегодня вновь обновили исторический максимум и растут на 1.3%. Очень хороший отчёт сегодня вышел по ФСК, акции компании прибавляют 2%, Россетей – почти 2.5%. После вчерашнего снижения сегодня растёт на 4% X5, хотя отчётность компании явно слабовата.

На рынке промышленных металлов сегодня негативная динамика, и всё из-за Китая и укрепляющегося американского доллара. Цены на медь и никель падают уже на 2%. Цены на алюминий снижаются на 1.5%, а вот драгоценные металлы торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1320 пунктов. Нефть сегодня стабильна. Все ждут от Трампа объявления санкций против Ирана. Баррель марки Brent сегодня торгуется вблизи 74.6$.

На глобальном валютном рынке продолжает своё укрепление американский доллар. Индекс доллара DXY растёт на 0.4% и уже достиг 91.7 пункта, при этом ключевая валютная пара евро/доллар уже торгуется ниже 1.21. Центральный Банк РФ сегодня оставил ключевую ставку без изменений, российская валюта на этом укрепилась на 0.5%. Валютная пара доллар-рубль котируется на уровне 62.5 рубля

Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит спокойно. Геополитические риски в мире спали, распродажи на рынке долга США временно прекратились, сезон отчётности в США радует инвесторов, поэтому закрытие апреля должно пройти в умеренно-позитивном ключе. Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит позитивно, но потенциал дальнейшего роста практически исчерпан. Уровнем сопротивления будет выступать психологически-важный рубеж 2300 пунктов.