Рубль пришел в себя, но остается уязвимым

Рубль начал торги в субботу небольшим подъемом, пользуясь отсутствием новостей извне. Валюта завершает неделю снижением против основных валют, но удерживается на расстоянии от минимумов, достигнутых ранее в этом месяце. Учитывая силу бычьего настроя доллара на международном рынке форекс, наша валюта выглядит относительно устойчиво.
Накануне давление на рубль ослабло после сообщений о том, что Олег Дерипаска может отказаться от контроля над «Русалом», а значит, есть шанс, что Вашингтон снимет санкции в отношении российского гиганта. Также определенную поддержку «россиянину» оказало решение Банка России, хотя его вердикт был ожидаемым. Регулятор оставил ставку без изменений и указал на уменьшение потенциала снижения стоимости кредитования для формирования нейтральных денежно-кредитных условий.
Однако в более широкой перспективе позиции рубля остаются уязвимыми. Во-первых, несмотря на смягчение санкционной риторики Запада, риски на этом фронте остаются, и значимого потепления отношений между сторонами пока не предвидится. Во-вторых, растет вероятность более активного ужесточения политики ФРС США на фоне роста инфляционных ожиданий и улучшения экономических показателей.
Отсюда вытекает и третий фактор – рост доллара, который может получить развитие на предстоящей неделе, если на заседании в среду Федрезерв намекнет на готовность к дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики и «похвалит» экономику страны.
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