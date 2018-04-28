Сегодня индекс РТС находится в отрицательной зоне. Чувствуется, что перед длинными выходными у инвесторов пропало желание рисковать. Нет ясности по ядерной программе Ирана и, следовательно, нет ясности по тому, в какую сторону в мае будут двигаться котировки нефти. При этом с точки зрения технического анализа на графике нефти (дневном) имеются «медвежьи» расхождения. Если же брать графики отдельных эмитентов, то они также отбывают желание рисковать. Акции Сбербанка об. не смогли закрепиться выше уровня 226, акции Роснефти не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 380 (был сформирован в январе 2017 года). Что касается индекса РТС, то он 9 апреля пробил вниз восходящий тренд, сформированный в июне прошлого года. Попыток снова вскочить на этот тренд мы не наблюдаем. «Быки» ведут себя скромно – девять дней назад мы уже видели индекс на текущих уровнях. Сняли локальную «перепроданность» на дневных графиках и посчитали свою задачу выполненной. А кто если не «быки» должны двигать индекс РТС наверх? 15% веса индекса составляют акции Лукойла, и с ними все хорошо (если не брать сегодняшний день), 14,6% составляют акции Газпрома и с ними не так все пастрольно. Боковой тренд он и в Африке боковой тренд... Ну и с акциями Сбербанка в последние дни тоже не все гладко – пошло буксование.

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Ну и по бизнесу Сбербанка есть вопросы... До 2014 года из этого банка пытались сделать значимого игрока мирового уровня. Затем эти планы рухнули, и вот мы видим массу новых внутренних проектов, которые на 90% представляют собой обезьянничание с западных проектов. Такое чувство, что людям нечем заняться, а большие зарплаты отрабатывать надо отсюда бездарное копирование. Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет». Если вы такие умные, то почему вы плететесь в хвосте у Amazon? Объявили бы о своем проекте раньше. Просто неприличное копирование всех западных проектов без разбора. Разумеется, это частное мнение, а не мнение компании, которую я представляю.

Ну а ключевой вопрос – надо ли оставлять акции на выходных каждый решает сам. Лично я не жду в мае существенного роста отечественного фондового рынка.