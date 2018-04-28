Волатильность в нефти может повыситься с приближением "дня икс" по сделке с Ираном

Нефтяные цены сохраняются на повышенных уровнях в 74,5$. Инвесторы продолжают успешно игнорировать фундаментальные факторы нефтяного рынка, включая ускоренный рост добычи нефти в США (на прошлой неделе производство нефти в штатах превысило очередной исторический максимум и составило 10,58 млн барр./сутки) и соответствующий рост буровой активности. Главной идеей спекулянтов на нефтяном рынке продолжает оставаться вероятность введения санкций к Ирану при выходе США из иранской ядерной сделки.
«Точкой бифуркации» должно стать 12 мая - именно эту дату Трамп обозначил днем принятия решения по сделке: либо внести в сделку соответствующие изменения и ратифицировать ее дальнейшее действие, либо выйти из данного пакта и вернуться к санкционному давлению на Иран.
В результате мы ожидаем, что с приближением данного «дня икс» волатильность нефтяных цен может повыситься, а это определяет широкий ожидаемый диапазон цен на следующую неделю в 73-75,8$.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.