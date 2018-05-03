Apple и Facebook в лидерах роста, на очереди Xiaomi?

Фондовые индексы S&P 500 и Dow 30 на минимумах недели, 2635,67 и 23924,98 пункта (-0,7% в день), после сигнала ФРС о возможности дать инфляции побыть чуть выше целевого уровня 2% и перед переговорами с Китаем. Настоящий откат для закупки!

Отношение к риску стабильно позитивное, судя по тому, что золото отпряло к $1308,64 за унцию при уменьшении важности хеджа от инфляции для сделок по тренду, и цена эталонного сорта нефти Брент консолидируется у $73,2 за баррель после данных по росту запасов, которые оттеняют возможный выход США из соглашения с Ираном. Доходность трежерис уменьшилась до 2,97%, так как Федрезерв не повышает ставку. Пара евро/доллар упала до 1,198, так как инвесторы сильнее уверены не в золоте, а в долларе после сигнала касательно роста цен в Америке.

Бумаги Facebook (Nasdaq: FB, вчера котировки побывали на отметке $178,08) нацелены на прорыв сквозь трендовую линию по вершинам февраля-марта, заручившись поддержкой после начала сворачивания истории вокруг Cambridge Analytica (нет больше такой организации) и перед созданием сверхмощного инструмента для поиска семьи. Запуск нового сервиса знакомств Facebook – оружие, которое усложнит жизнь таким известным конкурентам в этой плоскости, как сервис сгорающих сообщений Snap и дейтинг-сайт Match (Nyse: SNAP, MTCH), которые и так не балуют инвесторов хорошей отчётностью.

Акции Apple (Nasdaq: AAPL) подскочили под $176,57, и капитализация скоро может повыситься с нынешних $896 млрд до $1 трлн, так как выручка умножилась на +16% в год, и прибыль на акцию – на +30% в год, благодаря продолжению активных продаж iPhone каждой модели, увеличению выручки с услуг на +31% в год и с других товаров на +38% в год, тем более, что до заветной отметки в триллион долларов за всю компанию осталось всего +11,6%. На третий квартал финансового года менеджмент Apple уже запланировал выручку $51,5-53,5 млрд, +16% в год.

Кроме того, не забываем про шорт биткойна для хедж-фонда. Nasdaq скоро запустит ещё один важный инструмент для реализации цели, которую ставят перед собой наши управляющие, после чего эра шорт-селлинга крипты, возможно, засияет на горизонте.

На следующей неделе китайский акселератор YY выводит на биржу Nyse IPO своего необычного сервиса видеотрансляций для игр. Мы пока не знаем, как управляющие отнесутся к этому размещению (они расскажут Вам об этом на встрече), но в качестве эксклюзива публикуем финансовые показатели китайского гиганта. Активы Xiaomi выросли с 39,1 млрд юаней в 2015 году до 50,8 млрд в 2016-м и 89,9 млрд в 2017-м, при этом акционерный капитал (чистые обязательства, поэтому со знаком "минус") изменился с -86,6 млрд в 2015-м до -92,1 млрд одним и -127,2 млрд юаней двумя годами позже. Зато выручка расширилась с 66,8 млрд юаней в 2015-м до 68,4 млрд в 2016-м и 114,6 млрд в 2017-м, и операционная прибыль - с 1,4 млрд до 3,8 и 12,2 млрд, соответственно, а в прошлом году компания показала чистый финансовый результат -43,9 млрд юаней, против +0,5 млрд одним и -7,6 млрд юаней двумя годами ранее. При этом Xiaomi обещает возвращать покупателям всю прибыль после выхода на 5%-ную рентабельность.

В сфере макроэкономики, ФРС не изменила ставки и указала на возможность для инфляции побыть выше +2% (касается каждого!), прогноз ADP по занятости в США предполагает прирост на +204 тысячи рабочих мест, а в пятницу выйдут важные официальные данные по числу рабочих мест и уровню безработицы, от которого ждут рекордного падения.