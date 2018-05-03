Нефть сохраняет шансы остаться в диапазоне $73-75 по Brent в ближайшую неделю

Цены на нефть незначительно снижаются после публикации данных от Минэнерго США о росте запасов нефти и нефтепродуктов по итогам отчетной недели.
Помимо этого определенное негативное влияние на стоимость контрактов оказывает продолжающееся укрепление доллара США на глобальных площадках.
Статистика Минэнерго США, выходившая накануне, отразила рост запасов нефти на 6.2 mn bbl, что заметно превзошло ожидания отраслевых аналитиков и данные от API. Запасы бензина также продемонстрировали рост (+1.2 mn bbl ), в то же время запасы дистиллятов снизились на 3.9 mn bbl. Объемы производства продолжили повышаться, превысив отметку 10.6 mn bbl/d.
При этом нефтяные цены сохраняют шансы оставаться в районе отметок $73-75/bbl по Brent в перспективе ближайшей недели.
“Иранский вопрос” и сигналы от участников сделки ОПЕК+ о возможном продлении сделки за пределы 2018г. продолжат поддерживать цены на относительно высоком уровне.
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