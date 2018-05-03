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Рубль не спешит восстанавливаться


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 

В четверг рубль начал торги укреплением к иностранным валютам. Однако происходит это в рамках технической коррекции после вчерашней просадки, а также с оглядкой на фиксацию прибыли по длинным долларовым позициям на международном рынке форекс.

Краткосрочные технические сигналы немного улучшились за счет отступления американской валюты и стабилизации цен на нефть с восходящим уклоном. Однако фундаментальная картина по рублю остается негативной. Не последнюю роль в этом играет ситуация в США, где экономика растет в отрыве от других стран, а инфляция ускоряется, подталкивая Федрезерв к дальнейшему повышению ставок.

Рост потребительских цен, которые, согласно вчерашнему заявлению ФРС, уже приблизились к целевой отметке 2%, способствует росту доходности облигаций США. Это в свою очередь негативно влияет на привлекательность активов развивающегося сегмента, включая российские бумаги и валюту.

В более долгосрочной перспективе рост ожиданий относительно темпов ужесточения политики в Штатах, при условии сохранения текущей экономической картины, будет и далее ограничивать потенциал укрепления нашей валюты, которая к тому же страдает от напряженной обстановки на внешнеполитической арене. В этих условиях высоких цен на нефть будет недостаточно, чтобы нивелировать давление со стороны этих двух факторов.

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