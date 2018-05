Индекс РТС снижается три дня подряд. Российский фондовый рынок еще не накопил достаточно статистики с 1995 года, но для фондового рынка США май слабый месяц.

Индекс Dow Jones Industrial Average за последние 100 лет за май в среднем продемонстрировал рост лишь на 0,05%, а за последние 20 лет – падение на 0,23%. Над рынком будет продолжать довлеть неопределенность из-за назревающей торговой войны между США и Китаем, а также из-за роста процентных ставок и инфляции. Ускорение темпов повышения ставок ФРС в этом году тоже способствует увеличению волатильности. Участники рынка больше не покупают акции на просадках, как это было в предыдущие годы. Вместо этого, они продают акции во время ралли фондового рынка. Это тревожный сигнал для быков. Значительная часть корпоративной отчетности позади и инвесторы не видят свежих драйверов для роста. В ближайшие недели, похоже, на настроения инвесторов будут влиять переговоры США с Китаем, развитие политической ситуации в Вашингтоне вокруг Дональда Трампа, решение Трампа по ядерной сделке с Ираном.

При этом большая группа экспертов из США считает, что продавать акции в мае 2018 года — это ошибка. Продавать акции в этом месяце – это ошибка, в этом году старая пословица "sell in May and go away" не оправдает себя, полагает главный рыночный стратег в инвестиционной компании Canaccord Genuity Тони Двайер, один из самых убежденных рыночных быков на Уолл-стрит. Судя по историческим данным по фондовому рынку, в этом году, вероятнее всего, сезонного снижения не будет.

«Если рассмотреть данные более внимательно, то, за исключением периодов рецессии, никогда не было, чтобы рынок начинал май снижением, а затем продолжал падать с мая по сентябрь, – сказал Двайер в интервью каналу CNBC. – Вероятнее всего, рынок будет расти с мая по сентябрь». «В конечном итоге, рынок движется в направлении показателей по прибыли компаний, а их динамика в обозримом будущем будет положительной», – добавил стратег. Тем не менее, Двайер не ожидает, что рост с мая по сентябрь станет прорывным. «Сезонно, май является слабым месяцем. Вероятно, в этом месяце не будет сильного роста. Но, повторюсь, рост будет», – сказал он.

Цель по индексу S&P 500 на конец года у Тони Двайера из Canaccord Genuity составляет 3100. Это второй по величине целевой уровень среди аналитиков с Уолл-стрит.

За последние 6 лет по итогам за период с 1 мая по 31 октября индекс S&P 500 продемонстрировал рост 5 раз. Стратегия «купи и держи» работает лучше, чем “Sell in May and go away”, согласно недавним исследованиям Bespoke Investment Group. Май – обычно слабый месяц для фондового рынка. Но в основном плохая репутация у мая сложилась из-за того, что он является началом более слабого полугодия в плане динамики фондового рынка. По данным LPL Financial, начиная с 1950 года за периоды с мая по октябрь индекс S&P 500 в среднем рос на 1,5%, а с ноября по апрель – на 7,1%.

Тем не менее, согласно новым исследованиям Bespoke Investment Group, выход из рынка в начале мая и возвращение на рынок в ноябре навредит, а не поможет в плане долгосрочной прибыли. Например, инвестор, который вложил $100 в S&P 500 в начале 1945 года и оставался на рынке без перерывов по сегодняшний день, сейчас имел бы почти $18000. Для сравнения, если оставаться на рынке только с ноября по апрель, то эти же $100 принесли бы около $8100. Если же инвестор присутствовал бы на рынке только с мая по октябрь, то его счет составлял бы сейчас $220. Хотя с мая по октябрь прибыль меньше, чем с ноября по апрель, суммарная прибыль оказывается больше, если с рынка не уходить, заключает Bespoke.

По итогам волатильных торгов в четверг DowJonesIndustrialAverage вырос на 0,022% до 23930,15. NasdaqComposite понизился на 0,18% до 7088,15. На рынке присутствовала высокая волатильность из-за не очень хороших квартальных отчетов от компаний, неопределенности касательно планов ФРС по монетарной политике – несмотря на объявленное в среду решение по итогам заседания, и беспокойства вокруг угрозы полномасштабной торговой войны между США и Китаем. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг от Markit в апреле составил 54,6 против 54 в марте. Непроизводственный индекс от ISM упал в апреле сильнее ожиданий, до 56,8.

За последние дни на индексе РТС сформировался боковой коридор с нижней границей 1122 и верхней 1176. В перспективе двух недель нижняя граница будет пробита, и «медведи» попробуют на крепость зону поддержки 1050 - 1080. Ну а сегодня в первой половине дня «быки» будут поднимать этот индекс наверх, используя в качестве опоры нижнюю границу бокового коридора.