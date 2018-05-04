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Сезонного снижения не будет?


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 

Индекс РТС снижается три дня подряд. Российский фондовый рынок еще не накопил достаточно статистики с 1995 года, но для фондового рынка США май слабый месяц.

Индекс Dow Jones Industrial Average за последние 100 лет за май в среднем продемонстрировал рост лишь на 0,05%, а за последние 20 лет – падение на 0,23%. Над рынком будет продолжать довлеть неопределенность из-за назревающей торговой войны между США и Китаем, а также из-за роста процентных ставок и инфляции. Ускорение темпов повышения ставок ФРС в этом году тоже способствует увеличению волатильности. Участники рынка больше не покупают акции на просадках, как это было в предыдущие годы. Вместо этого, они продают акции во время ралли фондового рынка. Это тревожный сигнал для быков. Значительная часть корпоративной отчетности позади и инвесторы не видят свежих драйверов для роста. В ближайшие недели, похоже, на настроения инвесторов будут влиять переговоры США с Китаем, развитие политической ситуации в Вашингтоне вокруг Дональда Трампа, решение Трампа по ядерной сделке с Ираном. 

При этом большая группа экспертов из США считает, что продавать акции в мае 2018 года — это ошибка. Продавать акции в этом месяце – это ошибка, в этом году старая пословица "sell in May and go away" не оправдает себя, полагает главный рыночный стратег в инвестиционной компании Canaccord Genuity Тони Двайер, один из самых убежденных рыночных быков на Уолл-стрит. Судя по историческим данным по фондовому рынку, в этом году, вероятнее всего, сезонного снижения не будет.

«Если рассмотреть данные более внимательно, то, за исключением периодов рецессии, никогда не было, чтобы рынок начинал май снижением, а затем продолжал падать с мая по сентябрь, – сказал Двайер в интервью каналу CNBC. – Вероятнее всего, рынок будет расти с мая по сентябрь». «В конечном итоге, рынок движется в направлении показателей по прибыли компаний, а их динамика в обозримом будущем будет положительной», – добавил стратег. Тем не менее, Двайер не ожидает, что рост с мая по сентябрь станет прорывным. «Сезонно, май является слабым месяцем. Вероятно, в этом месяце не будет сильного роста. Но, повторюсь, рост будет», – сказал он.

Цель по индексу S&P 500 на конец года у Тони Двайера из Canaccord Genuity составляет 3100. Это второй по величине целевой уровень среди аналитиков с Уолл-стрит.  

За последние 6 лет по итогам за период с 1 мая по 31 октября индекс S&P 500 продемонстрировал рост 5 раз. Стратегия «купи и держи» работает лучше, чем “Sell in May and go away”, согласно недавним исследованиям Bespoke Investment Group. Май – обычно слабый месяц для фондового рынка. Но в основном плохая репутация у мая сложилась из-за того, что он является началом более слабого полугодия в плане динамики фондового рынка. По данным LPL Financial, начиная с 1950 года за периоды с мая по октябрь индекс S&P 500 в среднем рос на 1,5%, а с ноября по апрель – на 7,1%.

Тем не менее, согласно новым исследованиям Bespoke Investment Group, выход из рынка в начале мая и возвращение на рынок в ноябре навредит, а не поможет в плане долгосрочной прибыли. Например, инвестор, который вложил $100 в S&P 500 в начале 1945 года и оставался на рынке без перерывов по сегодняшний день, сейчас имел бы почти $18000. Для сравнения, если оставаться на рынке только с ноября по апрель, то эти же $100 принесли бы около $8100. Если же инвестор присутствовал бы на рынке только с мая по октябрь, то его счет составлял бы сейчас $220. Хотя с мая по октябрь прибыль меньше, чем с ноября по апрель, суммарная прибыль оказывается больше, если с рынка не уходить, заключает Bespoke.

По итогам волатильных торгов в четверг DowJonesIndustrialAverage вырос на 0,022% до 23930,15. NasdaqComposite понизился на 0,18% до 7088,15. На рынке присутствовала высокая волатильность из-за не очень хороших квартальных отчетов от компаний, неопределенности касательно планов ФРС по монетарной политике – несмотря на объявленное в среду решение по итогам заседания, и беспокойства вокруг угрозы полномасштабной торговой войны между США и Китаем. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг от Markit в апреле составил 54,6 против 54 в марте. Непроизводственный индекс от ISM упал в апреле сильнее ожиданий, до 56,8.

За последние дни на индексе РТС сформировался боковой коридор с нижней границей 1122 и верхней 1176. В перспективе двух недель нижняя граница будет пробита, и «медведи» попробуют на крепость зону поддержки 1050 - 1080. Ну а сегодня в первой половине дня «быки» будут поднимать этот индекс наверх, используя в качестве опоры нижнюю границу бокового коридора.

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