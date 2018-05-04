Инвесторы могут зафиксировать часть позиций в преддверии инаугурации Путина

Рост цен на нефть и индекс PMI Китая для сферы услуг лучше ожиданий, по всей видимости, смогут поддержать риск-аппетит в начале дня, особенно после слабого закрытия рынков накануне. Тем не менее дальнейшая динамика будет зависеть от переговоров США и Китая по внешнеторговым вопросам и релиза данных по рынку труда США за апрель. Сильные показатели могут стать дополнительным доводом в пользу стратегии четырех повышений ставки ФРС в 2018 г. Кроме того, инвесторы могут зафиксировать часть позиций в преддверии инаугурации Владимира Путина в понедельник и объявления нового состава правительства.