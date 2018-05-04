S&P: в Год Собаки, когда все наоборот, май сеет ростки зелени для консервативных бумаг

После падения ниже пятикратной поддержки февраля-мая на скользящей 200-дневной средней, индекс S&P 500 на 1% подрос с минимумов за 4 недели и завершил торги на уровне 2629,73 (-0,2% в день, +12% в год), благодаря сектору технологий, под давлением разве что снижения доходности трежерис до 2,94% на акции банков.

Май вовсю сеет ростки зелени, скажем, Dow 30, выйдя в зелёную зону, пусть и на +0,02% в день, закрылся на 23930,15 пункта, пройдя на север на +1,7% с минимума, благодаря Boeing (+2,0%), Cisco (+1,3%), и Visa (+0,6%). В лидерах роста - проверенные бумаги устойчивых компаний. Почему? В Год Собаки всё наоборот, и возможно, что Sell in May тоже.

Аргументы «за». За диверсификацию бумагами из S&P 500 говорят ожидания по данным о занятости, отсутствие повышения ставок, перспективы экономики и финрезультаты, а также прохождение пика прогнозов по инфляции (вменённая инфляция в 10-летних трежерис +2,15%) и господдержка бизнеса, ведь более половины роста прибыли 200 крупнейших компаний в 1-м квартале 2018 года объяснялись уменьшением эффективной ставки налога.

Шорт биткойна для хедж-фонда. Курс биткойна временно отбросил шортистов под $9629 после того, как сразу два крупных банка, включая Morgan Stanley, подписались под допуском клиентов к криптобизнесу. Второй из них, Goldman Sachs, назначил самого известного криптотрейдера Стива Ли главой всего подразделения цифровых активов в департаменте ценных бумаг. В Республике Корея тоже готовятся смягчить регулирование криптоактивов. И всё же, можно эмпирически подтвердить тот факт, что от этого счастья лучше держаться в стороне, выжидая момент зашортать. На уровнях от $10 тысяч такие моменты особенно продуктивны.

Мы инвестируем в международные IPO. Одна из компаний, рекомендованных нами к покупке в 2018-м, производитель уникальных видеоигровых автоматов под названием Play AGS (Nyse: AGS, +41% на момент завершения lock-up) накануне отчиталась о рекордной квартальной выручке ($64,9 млн, +36% в год) и небывалом уровне скорректированной EBITDA ($34,5 млн, +39% в год).

В плоскости макроэкономики, непроизводственный индекс ISM припал до 56,8 пункта с 58,8, но остался в зоне роста, удельные затраты на оплату труда расширились на +2,7% в год (SAAR), дефицит внешней торговли в марте уменьшился до $49 млрд с $58 млрд в месяц, число безработных на минимуме за почти 45 лет, 2 млн из 326 млн человек населения, что особенно важно перед отчётом министерства труда в пятницу.

Признание Дональда Трампа в возможности вознаграждения со стороны юриста за конфиденциальность о прошлом, по сравнению с эрой Уильяма Клинтона, создаёт прорыв, который может закрыть путь к разговорам об импичменте. Приближение возможного выхода США из сделки с Ираном 12 мая, увеличение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из стран НАТО, сигнал о возможности запрета на ввоз части смартфонов из Азии (кстати, Xiaomi не запрещают), продолжение переговоров о внешней торговле с КНР – календарь Соединённых Штатов насыщен событиями, которые влияют на биржи!