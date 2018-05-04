Результаты "Аэрофлота" за I кв по РСБУ: удельная выручка лучше, но рентабельность ниже

Вчера Аэрофлот опубликовал результаты за 1К18 по РСБУ отдельно по компании "Аэрофлот - российские авиалинии". Результаты не консолидированные, они не включают в себя показатели перевозчиков "Победа", "Аврора" и чартерные рейсы авиакомпании "Россия". Консолидированные результаты по МСФО должны выйти 30 мая.

Выручка выросла на 7,3% в годовом выражении до 94,2 млрд. руб. на фоне увеличения пассажирооборота на 4,6% при повышении удельной выручки на 4,5%, в то время как евро и доллар укрепились относительно рубля соответственно на 11,8% и 3,1%. Себестоимость продаж, однако, выросла на 17,8% в годовом выражении до 105,8 млрд. руб. на фоне увеличения самолетного парка, повышения стоимости операционного лизинга (ставка LIBOR выросла почти на 100 б. п. по сравнению с 1К17), роста расходов на персонал (компания увеличила численность сотрудников на 6% и повысила зарплаты на 20% по сравнению с 1К17), а также расходов на топливо (авиационный керосин подорожал на 17% по сравнению с 1К17), т. к. слабый рубль не позволил компенсировать повышение цен на нефть. В результате компания показала 11,8 млрд. руб. убытка на уровне валовой прибыли в сравнении с убытком в 2,0 млрд. руб. в 1К17. Чуть меньший чистый убыток (8,8 млрд. руб.) был обеспечен в том числе благодаря отсутствию процентных расходов по предоплатным кредитам и продаже трех самолетов, эксплуатировавшихся по договору финансового лизинга.

Наше мнение. Хотя результаты не консолидируют показатели Победы, более прибыльного дочернего предприятия Аэрофлота, тем не менее они дают хорошее представление о большей части бизнеса Аэрофлота. Растущие расходы привели к увеличению операционных убытков, несмотря на улучшение удельной выручки, что подчеркивает правомерность наших ожиданий, что операционная рентабельность в этом году может ухудшиться. Тем не менее рентабельность может восстановиться уже во втором квартале при поддержке по-прежнему положительной удельной выручки, более высокого коэффициента занятости пассажирских кресел и разных мер по ограничению расходов.

Мы все еще ожидаем решения по дивидендам, которое станет следующим ключевым фактором роста цены акции и должно быть принято в конце мая.

Мы ожидаем, что компания выплатит в виде дивидендов 50% чистой прибыли за 2017 год по МСФО, что соответствует 10,3 руб. на акцию и дивидендной доходности в 7,0%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.