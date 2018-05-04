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Чемпионат мира по футболу добавит примерно 0,2% к ВВП России


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 

Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» в четверг в Сочи отметил готовность к проведению футбольного ЧМ-2018. Разговоров на тему того, что у России отберут чемпионат мира по футболу или Россия не сможет осуществить соответствующие расходы из-за падения цен на нефть и санкций, было много. Однако, как мы видим, футбольный праздник не за горами. Кратко его экономика выглядит следующим образом. Совокупные расходы оцениваются примерно в $13 млрд. Частные инвестиции составили примерно треть от данной суммы. 

В масштабах российской экономики сумма затрат не очень велика и составляет лишь 1% от общего ежегодного объема инвестиций, или менее 3% от размера текущих российских международных резервов. Основными бенефициарами в российской экономике будут, прежде всего, финансовый сектор, розничная торговля, производители пива и гостиничный бизнес. Чемпионат мира по футболу добавит примерно 0,2% к итоговой цифре экономического роста России по итогам 2018 года. Инфляция незначительно ускорится. А влияние на курс рубля будет слабым. При этом выигрыш для отдельных регионов, особенно городов проведения матчей, будет существенным. Ожидается, что в Россию приедут от 400 до 600 тыс. болельщиков. 

В заключение стоит сказать, что вероятность случайности в футбольном тотализаторе, конечно, выше, чем при инвестициях в акции или валютные пары, но ставки на футбол, однозначно, также не самый плохой способ заработать. Например, можно поставить на сборную Россию и обеспечить себя на всю жизнь. Вот только чудеса бывают только в сказках. Сборная Россия станет чемпионом мира по футболу, тогда и только тогда, когда сборная Бразилии или Аргентины выиграют ЧМ по хоккею. 


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