Статистика по рынку труда в США может привести к дальнейшему укреплению позиций доллара

Европейская валюта отреагировала незначительным ослаблением на публикацию статистики по инфляции в еврозоне. Базовая инфляция оказалась существенно ниже ожиданий (0.7% вместо ожиданий на уровне 0.9%) даже с учетом весьма слабых страновых данных (по Германии и Италии), публиковавшихся в понедельник. Сегодня пара EURUSD может продолжить двигаться ниже после выхода статистики по рынку труда в США, которая будет выходить в 15:30 по Москве. В случае продолжения ускорения темпа роста заработных плат доллар может получить дополнительную поддержку, а пара EURUSD продолжит попытки уйти еще ниже отметки 1.20.

Рубль наряду с прочими валютами развивающихся рынков испытывает на себе давление на фоне укрепления доллара США на глобальном рынке. Аппетит к рисковым активам остается подавленным, поскольку достаточно сильные макроданные из США повышают рыночные ожидания более активных шагов со стороны ФРС. Помимо этого локально против рубля играет фактор “тонкого рынка”, обусловленного майскими праздниками. Сегодня в фокусе рынка статистика по рынку труда в США (15.30 мск), которая может привести к дальнейшему укреплению позиций доллара США на Forex, что негативно для рубля. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 63-63.7.