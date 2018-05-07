Важные для рынка РФ сигналы будут получены позже

В пятницу, на фоне роста цен на нефть, фондовые индексы показали позитивную динамику. Сегодня цены пытаются перебить многолетний максимум. Не всем нефтяникам это нравится, так как высокие нефтяные цены привлекут дополнительные инвестиции в отрасль сланцевой нефтедобычи. Иран, которому грозит возобновление американских санкций, выступил против увеличения цен на нефть. Это идет вразрез с позицией Саудовской Аравии, которая проявляет желание продолжать сжимать рынок нефти.

Замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния сказал в воскресенье, что «подходящая цена» нефти составляет $60-65 за баррель. Ранее в воскресенье министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане сказал, что Иран выступает за «разумную» ценовую политику и не поддерживает повышение цен на нефть. Постоянные колебания цен на нефть дестабилизируют объемы инвестиций в отрасль и подрывают надежность поставок нефти на рынок, сказал Зангане.

В пятницу все три главных американских фондовых индекса закрыли торги ростом свыше 1%, на фоне разочаровавших показателей по росту зарплат в вышедшем отчете по рынку труда. Беспокойства инвесторов насчет повышения процентных ставок и роста инфляции несколько утихли. По итогам пятницы индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,39% до 24262,51 пункта, S&P 500 вырос на 1,28% до 2663,42 пункта, а Nasdaq Composite – на 1,71% до 7209,62. Тем не менее, по итогам недели индексы S&P 500 и DJIA показали падение. Согласно отчету министерства труда США, уровень безработицы в США упал до 3,9%. Это минимальный уровень за почти 17 с половиной лет. «Ситуация складывается довольно хорошо, – говорит управляющий партнер в Harris Financial Group Джейми Кокс. – У всех, кто хочет, есть работа, и при этом не наблюдается негативного фактора в виде инфляции».

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщила, что увеличила свою долю в Apple. На этом фоне акции Apple в ходе торгов обновили рекордный максимум и закрылись ростом на 3,92%. "Это потрясающая компания. Когда я смотрю на нее, то думаю о том, что она зарабатывает почти вдвое больше, чем вторая по доходности компания в Соединенных Штатах", — заявил Баффетт.

Более 1100 экономистов написали открытое письмо Дональду Трампу и Конгрессу с предостережениями против протекционистской торговой политики, которая в долгосрочном разрезе нанесет удар по экономическому росту.

Сегодня состоится инаугурация президента РФ, но важные для рынка сигналы мы получим позже, когда станут известны детали новой программы повышения уровня жизни россиян, модернизации инфраструктуры и обеспечения роста экономики. Если это программа будет финансироваться за счет увеличения налогов, но для фондового рынка это не позитив. Если же за счет урезания сферы обороны, то это позитив. Назначение на "важный пост" Алексея Кудрина (если оно состоится) это тоже позитив для рынка.