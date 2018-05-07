В ближайшие дни опережающую динамику могут демонстрировать акции банков РФ

Аппетит к риску на глобальных рынках в конце прошлой недели вновь несколько улучшился. Ключевым событием пятницы стала публикация данных по рынку труда США. Пожалуй, наибольшей интригой во всем блоке данных были цифры по динамике зарплат, и нивелирование опасений чрезмерного роста показателя (2,6% г/г. по факту против прогноза в 2,7%) снизило в глазах инвесторов риски возрастания инфляционного давления. Число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составило 164 тыс. рабочих мест (прогноз: 190 тыс.), коэффициент безработицы снизился с 4,1% до 3,9%, что отчасти обусловлено сокращением участия в рабочей силе с 62,9% до 62,8%. В целом ситуация на американском рынке труда продолжает приближаться к полной занятости, однако отсутствие значительного роста зарплат пока свидетельствует о том, что данная «цель» еще не достигнута (отметим, также, что снижение коэффициента безработицы не является большим сюрпризом, поскольку медианный прогноз FOMC предполагает значение показателя в 3,8% на конец этого года).

Также улучшению настроений на рынках в пятницу могли способствовать комментарии представителей ФРС У.Дадли и Дж.Уильямса, подтвердивших идею того, что «инфляция немного выше 2% не является проблемой» для регулятора, соответственно, инвесторы получили еще одно подтверждение того, что Федрезерв не будет спешить с повышением ставок. При этом, безусловно, над глобальными рынками сохраняется ряд рисков: китайское государственное СМИ «Синьхуа» на прошлой неделе отмечало, что США и Китай «смогли договориться по некоторым вопросам, но между ними сохраняются существенные разногласия», а возможность выхода Штатов из сделки по иранской ядерной программе также может сдерживать оптимизм в отношении рисковых активов.

Российский рынок акций (в рублевом выражении) закрыл пятничные торги ростом на 0,7%, индекс Мосбиржи консолидируется в диапазоне 2280-2300 б.п. Локальное улучшение настроений на глобальных рынках и позитивная динамика нефтяных котировок могут подтолкнуть индекс на очередное тестирование отметки в 2300 б.п., в случае прохождения которого индекс может обозначить для себя новый краткосрочный диапазон 2300-2330 б.п. В разрезе секторов в ближайшие дни опережающую динамику могут демонстрировать акции банков.