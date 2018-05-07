Существенные изменения в составе правительства РФ маловероятны

Цены на нефть растут из-за опасений отмены ядерной сделки по Ирану. Российский рынок акций завершил короткую праздничную неделю ростом. Индекс РТС подскочил на 1,7%, а индекс ММВБ прибавил 0,7%. Рубль укрепился к закрытию сессии.

Сегодня в РФ состоится инаугурация президента, после которой должна произойти смена кабинета. Ожидается, что кандидатура премьер-министра будет также названа уже сегодня. Хотя существенные изменения в составе правительства маловероятны, в ближайшие дни новостной поток может оказывать влияние на торги.

Европейские и американский рынки в пятницу выросли, Euro Stoxx 50 поднялся на 0,6%, а S&P 500 прибавил почти 1,3%. Уровень безработицы в США в апреле опустился до 18-летнего минимума – 3,9%. Однако рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях составил 164 тыс., что оказалось ниже ожиданий на 15%. Кроме того, оплата труда в апреле повысилась на 2,6% год к году, то есть на 0,1 п.п. меньше, чем в марте и чем прогнозировал рынок. Результаты лишь на короткое время вызвали ослабление доллара, курс которого быстро вернулся к росту. Поэтому важными для рынка будут оценки инфляции в США, которые выйдут в четверг. Рынок полагает, что в апреле потребительские цены выросли на 2,5%. Рост инфляции подогреет ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.

Между тем по итогам заседания, состоявшегося на прошедшей неделе, регулятор дал понять, что превышение инфляцией целевого уровня едва ли приведет к резкому изменению денежно-кредитной политики. Важным фактором будет решение США и европейских стран по ядерной сделке с Ираном. Такое решение, как заявил президент Дональд Трамп, будет принято Соединенными Штатами до конца текущей недели. Если США и их европейские партнеры, которым Трамп также предложил определиться до 12 мая, откажутся от продления режима снятия санкций, это, скорее всего, вызовет рост нефтяных котировок.

Рынок скептически относится к тому, что режим приостановки санкций будет продолжен, поэтому нефтяные цены растут и сегодня достигли нового максимума с ноября 2014 г. Азиатские индексы сейчас находятся преимущественно в зеленой зоне, исключение составляет Япония. Переговоры США и Китая по условиям торговли завершились без существенного прогресса, но стороны заявили, что диалог будет продолжен. Фьючерс на индекс S&P500 дорожает, нефтяные цены этим утром прибавили уже 1%. Сегодня российский рынок, вероятно, продолжит рост. Мы полагаем, что индекс РТС откроется примерно на 0,5% в плюсе.