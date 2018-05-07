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Отток иностранной ликвидности с рынка за последние сессии играет против рубля


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 

Российский рынок откроется слабым ростом фондовых индексов вследствие подъема на 0,3% фьючерсов на основные мировые фондовые индексы. При этом, в условиях начала нового политического цикла мы видим отток иностранной ликвидности с российского рынка в последние 3 торговые сессии. Это играет против рубля, несмотря на высокие котировки нефти в $75,7 за баррель.

Однако, учитывая неоправданные ожидания по статистике рынка труда в США, мы ожидаем увидеть кратковременное оживление развивающихся рынков. Кратковременное из-за проведения с понедельника по четверг аукционов Казначейства США по размещению новых выпусков векселей, нот, гособлигаций. На фоне увеличения кривой доходности гособлигаций США спрос будет повышенным на краткосрочные инструменты – векселя.

Кроме того, в четверг будет опубликована инфляция в США за апрель. На фоне роста цен на сырьевые товары инвесторы ожидают ускорения темпа до 2,5% против 2,4% в марте. В свою очередь, это повысит вероятность увеличения процентной ставки ФРС США в июне до 2%. Доходность американских гособлигаций снова продемонстрирует увеличение, а доллар укрепится к мировым валютам.

Плюс, ближе к 12 мая Президент США может объявить свое решение по ядерной сделке с Ираном, что до этого времени поддержит котировки нефти.

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