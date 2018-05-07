Результаты за I квартал Mail.Ru показали резкое падение рентабельности

Результаты за 1 кв. 2018 г. показали резкое падение рентабельности EBITDA сократилась на 20% год к году. В пятницу Mail.Ru Group (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ) опубликовала финансовую отчетность по итогам 1 кв. 2018 г., показавшую хороший рост выручки в сочетании с резким снижением рентабельности и падением EBITDA. Так, совокупная сегментная выручка увеличилась на 28% (здесь и далее – год к году) до 16,5 млрд руб. (290 млн долл.), что выше консенсус-прогноза на 1%. В то же время совокупная сегментная EBITDA сократилась на 20% до 3,9 млрд руб. (70 млн долл.), что на 21% ниже ожиданий рынка.

Соответственно, рентабельность по EBITDA снизилась на 14,5 п.п. - до 24,2%.

Прогноз результатов по итогам года сохранен. Компания подтвердила прогноз роста выручки в 2018 г. (без учета показателей приобретенного в марте киберспортивного бизнеса ESforce) и ожидает, что он составит 23–28% до 68,6–71,4 млрд руб. Также компания подтвердила прогноз по EBITDA в размере 21–22 млрд руб. с учетом 3 млрд руб. дополнительных инвестиций в торговую онлайн-площадку Pandao. В разбивке по сегментам за 1 кв. выручка Mail.Ru от онлайн-рекламы увеличилась на 40% до 6,6 млрд руб. (175 млн долл.), от MMO-игр – на 29% до 5,1 млрд руб. (90 млн долл.). Выручка от социальных сервисов (community IVAS) осталась на уровне прошлого года – 3,8 млрд руб. (66 млн долл.).

Мы видим риски недостижения темпов роста прибыли, заложенных в текущих котировках. Компания называет падение рентабельности в первом квартале плановым, но, на наш взгляд, есть существенный риск того, что рентабельность и рост прибыли продолжат разочаровывать рынок в ближайшие кварталы, тогда как отдача от инвестиций в новые направления бизнеса не гарантирована. Соответственно, существует риск и для котировок акций, предполагающих достаточно высокие темпы роста прибыли. Мы подтверждаем рекомендацию ПРОДАВАТЬ акции Mail.Ru и предпочитаем в секторе бумаги Яндекса (YNDX US – ДЕРЖАТЬ).