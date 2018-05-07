Откат по S&P 500 используем для закупки

На минувшей неделе индекс Dow 30 упал на 0,2% - до 24262,51 пункта вследствие снижения Verizon и Pfizer на 6-7%, и индекс S&P 500 уменьшился на 0,2% - до 2663,42 пункта из-за движения Gilead Sciences и CVS на 10-11%, дженериков на 8-9%, производителей и ритейлеров одежды на 5-11% южнее рубежей предыдущей недели, а ещё уменьшения капитализации большинства страховщиков на факторе фундаментальных перемен в отрасли, оборонных бумаг и производителей компьютерной памяти на сочетании новостей M&A о слиянии Sprint и T-Mobile, неопределённости вокруг КНР и ценообразования на лекарства, а также 27%-ного уменьшения заказов на товары длительного пользования для ОПК (кроме авиастроения, в котором рост на +55% в год) и 8%-ного падения аналогичного показателя в компьютерном секторе. В то же время биржа ещё не в полной мере учла новые данные по занятости.

Золото подешевело до $1313,5 за унцию, а нефть марки Брент подорожала до $75,7 за баррель, несмотря на рост числа буровых в США 4 недели подряд, так как спрос на риск возвращается, в то время как доходность трежерис упала до 2,95% на фоне резкого уменьшения суммы чистых привлечений в трежерис на фоне сокращения госдолга Америки на $21,4 млрд по итогам апреля после роста на $234 млрд по итогам марта, немножко превысившего лимит, и пара евро/доллар уменьшалась в цене до 1,1943 на ожиданиях повышения устойчивости ситуации в американской экономике.

Из отдельных бумаг, платёжная система MasterCard (Nyse: MA), выпустившая порядка 2,4 млрд карт, повысилась на +7% до $188,17 за акцию, поскольку её прибыль в 1-м квартале 2018-го выросла на +38% в год и достигла рекордных $1,492 млрд, выручка расширилась на +31% в год, и рентабельность составила +42%. Бумаги разработчика игр Activision Blizzard (Nasdaq: ATVI) подорожал на +6% до $69,84 на акцию, потому что поставил рекорды прибыли и выручки, заработал полмиллиарда долларов и повысил ожидания по продажам на год до $7,36 млрд. Среди аргументов за покупку бумаг Apple (Nasdaq: AAPL), выросших на +13% в неделю до $183,83, можно назвать спрос на смартфоны этой марки, который сохраняется по всему миру вопреки перипетиям политики (продажи выросли +16% в год), увеличение популярности услуг (показатели с них улучшились на +31% в год), в том числе музыкальных, таких как Apple Music, и других товаров (их финансовая форма стала лучше на +38% в год), а также заложенную в бизнес-модели рентабельность (финансовый результат на каждую бумагу стал больше на +30% в год), тем более, что до $1 трлн капитализации осталось подорожать на всего +7%, и в 3-м квартале финансового года Apple хочет выручить $51,5-53,5 млрд, +16% в год.

Что касается биткойна, то консервативные управляющие негативно оценивают перспективы криптовалюты, потому что она недостаточно ликвидна, ничем, по сути, не обеспечена и не имеет под собой реальной основы, а главное испещрена уязвимостями, в которых сведущи хакеры. Накануне Уоррен Баффет сравнил биткойн с крысиным ядом, что может быть сигналом для хедж-фондов в пользу шорта по валюте, которая с утра снизилась с $9960 до $9380, и если учесть, что месяцем ранее биткойн был по $6,6 тысячи, то неудивительно, что ему есть куда падать, и когда к торговле на понижение подключится часть биржи, работающая по фундаменталу, то на одной из следующих волн курс всё же может пасть в район себестоимости добычи, самые щедрые оценки которой находятся не выше $2,5-$3,0 тысяч, даже вопреки намерениям крупных банков и бирж дать доступ розничным инвесторам к инструментам, с помощью которых можно и зашортать биткойн.

Также напомним о том, что мы инвестируем в международные IPO, и следующим крупным может быть Xiaomi в конце июня - июле, если управляющим понравятся параметры этого размещения, и хотя опыт Ping An Good Doctor и China Online Literature показывает, что у размещений в Гонконге есть и риски, между прайсингом и размещением в Гонконге дистанция огромного размера, поэтому все заявки, если действительно хотелось бы купить это IPO по каким-то причинам и если у нас будет к нему доступ, желательно передавать заранее. Одно из последних крупных размещений, Carbon Black (Nasdaq: CBLK), запрайсилось по $1,274 млрд, или $19 на акцию, и открылось по $1,656 млрд, или $24,70 (+30%), но хочу напомнить, что, в зависимости от объёма средств, отведённых на международных IPO, лучше приобретать не отдельные бумаги, а более или менее диверсифицированный портфель, в этом случае можно не попасть в случайную яму и воспользоваться моментом, когда следующий Dropbox (Nasdaq: DBX) будет расти на +39%, и следующий Play AGS (Nyse: AGS), который также был рекомендован нашими управляющими, повысится на +41% к котировке отсечения на аукционе pre-IPO.