QIA и Glencore станут прямыми акционерами "Роснефти": позитивно

Различные источники в СМИ сообщают, что QHG Oil (консорциум Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, 50/50) отменил сделку с китайской CEFC, согласно которой последняя должна была купить 14.16% акций Роснефти. Кроме того, Glencore и QIA решили аннулировать консорциум и стать прямыми акционерами Роснефти. Консорциуму QHG Oil принадлежало 19.5% акций Роснефти после сделки по приватизации, заключенной в декабре 2016 года. QIA купит 14.16% у консорциума, и у Glencore в итоге останется 0.57% акций Роснефти, а QIA аккумулирует 18.93%. CEFC договаривалась о покупке 14.16% акций Роснефти у консорциума за $9.1 млрд. Сообщается, что Glencore продает свою долю в консорциуме QHG QIA за 3.7 млрд евро.

Мы сомневаемся, что кто-то таил надежду, что CEFC в конечном итоге закроет сделку, учитывая текущие финансовые трудности, которые в настоящий момент переживает китайская компания. Мы приветствуем тот факт, что консорциум QHG Oil, наконец, перестает существовать, и QIA и Glencore становятся прямыми акционерами Роснефти, что добавляет большей ясности в эту историю. QIA является одним из 10 крупнейших суверенных инвестиционных фондов в мире, и его участие в Роснефти в качестве второго по величине стратегического акционера после BP (владеет 19.75% акций) представляется ПОЗИТИВНЫМ, поскольку оно обеспечивает больше гарантий для повышения качества корпоративного управления и защиты миноритарных акционеров Роснефти. Кроме того, QIA может стать стратегическим партнером Роснефти в различных проектах, включая российские и международные (с акцентом на Ближний Восток), принеся свой международный опыт работы в нефтегазовой сфере и финансовую поддержку.

Увеличение доли QIA в Роснефти может быть воспринято как убедительное признание высокой привлекательности инвестиционного кейса Роснефти, особенно после того, как Роснефть на прошлой неделе объявила о новых мерах, направленных на повышение рыночной капитализации.

Мы считаем новость ПОЗИТИВНОЙ для акций Роснефти и сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ, считая, что у компании больше всего возможностей извлечь выгоду из высоких цен нефть.