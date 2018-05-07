Прошлую неделю, очень короткую из-за праздничных дней, российский рынок рублевого долга завершил небольшим ростом доходностей, но стоит отметить, что объем торгов был крайне невысоким. Доходность годовых ОФЗ выросла на 15 б.п. до 6,65% годовых, пятилетних – практически не изменилась (6,95%), десятилетних – повысилась на 5 б.п. до 7,35%, а на самом дальнем конце кривой, в пятнадцатилетней точке, она прибавила менее 5 б.п., составив 7,55% годовых. Российские активы негативно реагируют на снижение цен на нефть, как мы видели на прошлой неделе, и весьма сдержанны при движении нефтяных котировок к новым максимумам. Также негативно на российском рынке отражается и рост курса доллара, наблюдавшийся в последние дни. В ближайшее время, по мере завершения праздников в России, торговая активность в сегменте ОФЗ будет постепенно возрастать и возвращаться к своим нормальным значениям. Однако в эту среду Минфин не будет проводить аукционы – вторую неделю подряд.

Такие важные события для российского рынка, как заседания совета директоров ЦБ и ФРС по ставкам, уже позади и в целом не принесли больших сюрпризов инвесторам. Теперь российский долговой сегмент будет искать новые ориентиры, и мы полагаем, что ими станут движения цен на нефть и общеполитические вопросы по формированию нового правительства. На этой неделе должна проясниться ситуация по поводу санкций в отношении Ирана, что, вероятно, позволит нефти остаться в коридоре 73–75 долл./барр.

В России сегодня состоится инаугурация президента, после которой достаточно быстро будет объявлено о назначениях в правительстве и на ключевые посты. Мы считаем, что на российском рынке сейчас сохраняется потенциал как для укрепления рубля, так и для снижения доходностей ОФЗ.