Опережающий рост в сфере услуг - позитив для российского рынка

Российский сводный PMI (индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг) в апреле 2018 года составил 54,9 пункта, прибавив 1,7 пункта к мартовским значениям. Ключевой «опережающий» индикатор динамики ВВП остается устойчиво выше «порогового» уровня 50 пунктов, продолжается усиление деловой активности.

Относительно равномерный рост наблюдался во всех секторах экономики с небольшим уклоном с сферу услуг. Темпы роста отпускных цен в обрабатывающих отраслях ускорились до максимальных более чем за два с половиной года. В сфере услуг участники опросов отмечают, что ожидают устойчивого роста новых заказов.

Данные собирались с 12 по 26 апреля, то есть полностью отражают в себе новый пакет санкций и панику на финансовом рынке. По всей видимости, улучшение экономической конъюнктуры вразрез с негативным влиянием геополитики связано с многолетними ценовыми максимумами на рынке нефти, продолжающимся циклическим восстановлением экономики и ожиданиями повышения реальных доходов населения, в т.ч. на фоне повышения МРОТ.

Новость позитивна для российского фондового рынка. Опережающий рост в сфере услуг – хороший аргумент для плавной ребалансировки портфелей в пользу ориентированных на внутренний спрос компаний. Наши инвестидеи на покупку расписок Х5 и бумаг «Детского мира» сохраняют актуальность.

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