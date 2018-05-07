Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит спокойно, но это лишь временно

В умеренно позитивном ключе проходит старт новой недели практически на всех фондовых рынках в мире. Самое интересное в том, что позитивные настроения пока сохраняются даже при отсутствии прорыва в переговорах между США и Китаем. В фокусе внимания на этой неделе будут две новости – сделка по ядерной программе Ирана и торговая война между США, Китаем и ЕС. Как мы видим, рынок пока остаётся в большей степени новостным, поэтому любой мало-мальский негатив или позитив может привести к резким движениям на финансовых рынках. В ближайшие несколько дней инвесторы будут находиться в режиме ожидания.

Сводный индекс азиатского региона сегодня подрос почти на 1% за счёт сильной динамики китайских биржевых индексов. Биржи идут вблизи пятничного закрытия, а в Великобритании сегодня банковский выходной и биржа закрыта. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня тоже в небольшом плюсе после сильного пятничного роста. Пока всё в мире выглядит спокойно, но рисков, по-прежнему, хоть отбавляй. Если власти Китая и США ещё имеют высокие шансы договориться, дабы избежать торговой войны, то вот диалог между США и Европой явно будет не простым. и шансы на хороший для Европы исход практически равны нулю.

Российские индексы в первой половине дня тоже показывают скромную положительную динамику в пределах 0.5%. Лучше рынка выглядят сегодня российские металлурги: акции ГМК, ММК и НЛМК растут почти на 2%. Банковский сектор, нефтянка и электроэнергетика показывают скромный рост на 0.3%

На рынке промышленных металлов сегодня разнонаправленная динамика.. Сам индекс промышленных металлов показывает рост чуть более 0.3%%. Цены на медь сегодня торгуются без изменений, на алюминий растут на 3%, никель прибавляет 0.5%. Цена тройской унции консолидируется вблизи 1310 пунктов. Нефть сегодня растёт на 1%. Все ждут от Трампа объявления о выходе из сделки по иранской ядерной программе до 12 мая. Brent торгуется в районе 75.7$ за баррель.

На глобальном валютном рынке возобновился рост американского доллара к корзине международных валют. Индекс доллара DXY растёт на 0.4%, торгуясь на уровне 92.8 пункта, при этом ключевая валютная пара евро/доллар уже ниже 1.19, то есть снижение составляет 0.5%. Российский рубль в паре с долларом теряет 0.6%, отступая до 62.85. Пока спрос на рубль отсутствует, но после всех праздниковМинфин РФ вновь выйдет на рынок с размещениями ОФЗ, что окажет хорошую поддержку национальной валюте

Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит спокойно, но это лишь временно. Как таковых, сильных драйверов для роста на горизонте нет, поэтому любой негативный повод будет быстро приводить к коррекциям на фондовых рынках. По итогам прошлой недели все в мире биржевые индексы показали почти нейтральную динамику, поэтому процесс ожидания может продлиться ещё несколько дней. Есть старая хорошая поговорка – “покупай страх, продавай жадность”! Но сейчас на рынках нет ни того, ни другого.