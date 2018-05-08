Участники рынка считают, что Трамп разорвет сделку с Ираном

Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, но преодолеть локальный максимум 30 апреля с.г. ему не удалось, поэтому во второй половине дня индекс снижался. Нефтяные цены также не могут уверенно закрепиться над локальным максимумом 30 апреля. Неопределенности вокруг ядерной сделки с Ираном растет. Кроме того, на цену влияют сообщения о проблемах венесуэльской нефтяной компании PDVSA. В понедельник Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что во вторник он объявит о своем решении по ядерной сделке с Ираном. Нефть показала хорошую динамику на ожиданиях официального заявления Трампа, потому что участники рынка считают, что Трамп разорвет сделку. Если же Трамп не разорвет ее, нефтяные цены снизятся за пару дней примерно на 6 долларов.

В понедельник по итогам торгов американские биржевые индексы продемонстрировали повышение, на фоне сильного увеличения котировок акций Apple, которые растут уже шестой день подряд. DowJonesIndustrialAverage закрылся повышением на 0,39% - до 24357,32 пункта, S&P 500 прибавил по итогам торгов 0,35% - до 2672,63 пункта, а NasdaqComposite вырос на 0,77% - до 7265,21 пункта.

У Apple на прошлой неделе вышел хороший отчет по прибыли, а в пятницу появилась новость о том, что компания Баффета - Berkshire Hathaway - увеличила долю в Apple. «Я был бы счастлив владеть 100% ее акций», – сказал Уоррен Баффетт в понедельник в интервью CNBC. Баффетт хвалит Apple, а для многих инвесторов его слово весомее обзоров аналитиков, и они копируют сделки оракула из Оклахомы, что подталкивает котировки наверх.

В конце апреля у американских трейдеров была настороженность по отношению к майской динамке рынка и скептицизм «продай акции в мае и уходи». Но хорошая квартальная отчетность этот скептицизм развеяла. Почти 80% из отчитавшихся компаний из S&P 500 превзошли прогнозы аналитиков по прибыли, согласно данным от ThomsonReuters. Более того, три из четырех компаний превзошли ожидания по выручке, в то время как средний показатель составляет лишь 60%. Это говорит о том, что компании расширяются, а не просто выигрывают от сильного снижения ставки налогообложения на бизнес, проведенного в прошлом году. Если мировая торговая война начнется, то она нанесет удар по четвертому кварталу, а пока инвесторы могут спать спокойно. Американские инвесторы…

Отечественные спать спокойно не могут, потому что индекс РТС проигнорировал очередной виток роста нефти с 67,3 до 75 долларов и не смог отыграть потери, понесенные 9 апреля с.г.. Следовательно, сильным рынок назвать нельзя. Начиная с апреля наблюдается отток средств из фондов, ориентированных на российские активы, поэтому рынку трудно расти.