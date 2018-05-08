Решение США по сделке с Ираном может стать ключевым событием в этом году

На этой неделе двумя самыми важными событиями станут: 10 мая, когда появятся обновленные данные по инфляции в США за апрель, и 12 мая- день истечения ядерного соглашения с Ираном. Последнее событие может стать самым ключевым в этом году.

Существует вероятность, что США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном от 14 июля 2015 года, данное соглашение подписано еще 6-ю странами, включая Россию. В связи с этим, нефть марки Brent уже отреагировала обновлением трехлетнего максимума. В случае расторжения соглашения со стороны США, есть большая вероятность того, что цены на нефть продолжат активный рост, особенно, если действия Америки спровоцируют военный конфликт. В этом случае предела для роста нефти нет. Кроме того, существует вероятность, что вслед за США могут последовать другие страны, и сделка будет сорвана.

Ввиду этого, сейчас под ударом оказались свыше 46 млрд долларов промышленных заказов и договоренностей со стороны крупнейших мировых компаний.

Кроме того, в случае геополитической угрозы высока вероятность срыва переговоров с Северной Кореей, так как подобный односторонний выход США из международных соглашений поставит под сомнение надежность будущих договоренностей.

Основные выводы: в случае расторжения соглашений, на рынке пройдет волна продаж, прежде всего, среди активов развитых стран, так как развивающиеся рынки уже заметно пострадали от глобального притока средств на фондовые рынки в США и Европу.

Однако мы считаем, что это маловероятный сценарий, так как даже Израиль считает необходимым сохранить соглашение с Ираном. Поэтому ожидаем коррекцию на рынке нефти и небольшое давление на рубль.

В случае роста инфляции в США за апрель свыше 0,3% м/м и 2,5% г/г, может возобновиться рост доллара и давление на развивающиеся валюты и, следовательно, рубль протестирует отметку 64. Особый акцент на core cpi (без учета цен на продукты питания и энергоносители), что должно превысить 0,2% м/м.

Растущая корреляция между КО США и индексом доллара (DXY) во многом зависит от глобальных рисков, поэтому на текущий момент корреляция высокая.

Последствие иранской проблемы, если США выйдут из соглашения

Нефть: экспорт нефти из Ирана обновил новый исторический максимум и составил 2,6 млн баррелей в сутки за апрель против 0,7 млн баррелей в сутки во время санкций.

Существенная доля нефти (60%) экспортируется в юго-восточную Азию. В целом, Иран является одним из крупнейших экспортеров, оказывая существенное влияние на рынок.

Санкции и региональные войны: с 2012 по 2015 год Иран жил в режиме тотальных санкций со стороны Евросоюза, США и других развитых стран. Объем экспорта нефти составлял 0,7 млн баррелей в сутки, и страна была отключена от глобальной расчетной системы SWIFT.

В связи с падением экспорта, Иран каждый год терял 27 млрд долларов, что составляет 160 млрд долларов за все время санкций до 2016 года (помимо заморозки активов на 100 млрд долларов в международных банках).

Глобальные компании: общая стоимость заказов может превысить 47 млрд долларов и включает в себя ведущие промышленные компании из США и Европы. Соответственно в случае выхода США из соглашений с Ираном, мы рекомендуем нашем клиентам сократить долю в Aerospace & Defence ETF, где высокая доля Boeing, и переложиться в Textron и другие конкретные военно промышленные компании.