Сегодня Трамп объявит о решении по иранской ядерной сделке

Неделя началась ростом рынков. Российский рынок акций провел день в зеленой зоне, индекс РТС поднялся на 0,6% по итогам торгов, а индекс ММВБ прибавил 0,3%. Инаугурация президента Владимира Путина ожидаемо не принесла сюрпризов.

Сразу после завершения церемонии правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым объявило об отставке, однако вскоре президент снова внес в Думу кандидатуру бывшего премьера на пост главы кабинета. Уже сегодня парламентарии на пленарном заседании рассмотрят эту кандидатуру, и с большой вероятностью она будет одобрена, поскольку о ее поддержке уже объявила «Единая Россия», контролирующая в Думе большинство. Некоторая интрига сохраняется относительно персонального состава кабинета.

На вчерашней встрече с представителями «Единой России» Дмитрий Медведев предложил Антона Силуанова на должность первого вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок, что, видимо, означает, что существенных изменений в экономической политике не будет. По сообщениям СМИ, Силуанов сохранит за собой и пост министра финансов.

Европейские индексы вчера торговались в плюсе, хотя активность была ниже обычной из-за выходного дня в Великобритании. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,4%. Американские индексы также умеренно подросли, S&P 500 прибавил около 0,4%. Нефть вчера дорожала, и котировки фьючерса на Brent превышали 76 долл./барр., однако сегодня они заметно снизились, несмотря на возможное восстановление режима санкций в отношении Ирана. Сегодня в два часа дня (в 21.00 по московскому времени) президент Трамп должен обнародовать свое решение. Некоторые СМИ утверждают, что американский президент объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном. В то же время представители Великобритании, Германии и Франции заявляли, что соглашение с Ираном следует сохранить. Вероятно, рынок полагает, что выход США из сделки уже предопределен, поэтому цены на нефть и удерживаются около более чем трехлетних максимумов.

Азиатские фондовые индексы сегодня растут, чему, видимо, способствует хорошая статистика из Китая. По официальным данным, китайский экспорт увеличился в апреле на 12,9% год к году, а импорт подскочил на 21,5%. Оба показателя существенно превысили ожидания, свидетельствуя о росте как китайского, так и мирового спроса. Таким образом, данные говорят в пользу продолжения мирового экономического роста. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется с минимальными изменениями. Учитывая снижение цен на нефть и то, что завтра в России выходной, сегодня российский рынок может показать падение.

Мы ожидаем, что индекс РТС снизится этим утром на 0,7%.