Результаты ММК в I квартале по прибыли и EBITDA оказались хуже ожиданий рынка

Результаты ММК по прибыли и EBITDA оказались хуже ожиданий рынка, по выручке – незначительно их превзошли.
В целом, если сравнивать отчетность ММК с показателями других металлургов (НЛМК и Северсталь), то итоги 1 кв. 2018 года схожи с Северсталью, но хуже НЛМК. Среди негативных моментов мы отмечаем падение EBITDA на фоне роста выручки, что связано с опережающими темпами роста издержек (+7,1% до 300 $/т) по сравнению со средней ценой реализации (+5% до 647 $/т).
Увеличение затрат это прежде всего высокие цены на сырье. На фоне ослабления национальной валюты российские металлурги во втором квартале должны показать хорошие результаты, особенно в части маржи.
По итогам 1 кв. ММК может выплатить дивиденды около 80,1 коп./акции, что близко к уровню выплат за 4 кв. (80,6 коп./акцию).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.