Результаты ММК в I квартале по прибыли и EBITDA оказались хуже ожиданий рынка

Результаты ММК по прибыли и EBITDA оказались хуже ожиданий рынка, по выручке – незначительно их превзошли.

В целом, если сравнивать отчетность ММК с показателями других металлургов (НЛМК и Северсталь), то итоги 1 кв. 2018 года схожи с Северсталью, но хуже НЛМК. Среди негативных моментов мы отмечаем падение EBITDA на фоне роста выручки, что связано с опережающими темпами роста издержек (+7,1% до 300 $/т) по сравнению со средней ценой реализации (+5% до 647 $/т).

Увеличение затрат это прежде всего высокие цены на сырье. На фоне ослабления национальной валюты российские металлурги во втором квартале должны показать хорошие результаты, особенно в части маржи.

По итогам 1 кв. ММК может выплатить дивиденды около 80,1 коп./акции, что близко к уровню выплат за 4 кв. (80,6 коп./акцию).