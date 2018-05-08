Рынок не отреагировал на новости о возможном составе правительства РФ и достижении ценами на нефть новых максимумов. Первый торговый день новой недели на рублевом рынке начался крайне неактивно, оборот в ОФЗ едва достиг 7 млрд руб. Российские активы никак не отреагировали на внесение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ и предложения по составу правительства. Не последовало и реакции на достижение нефтью новых максимумов: на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы цена Brent к вечеру превысила 76 долл./барр.
Курс рубля по итогам основной сессии практически не изменился, оставшись в районе 62,7 руб./долл., а ОФЗ прибавили скромные 0,1 п.п. от номинала, при этом, как уже было отмечено, объем торгов был очень небольшим. Давление на рублевые активы, как и на большинство ЕМ, продолжает оказывать доллар, укрепляющийся к основным валютам. Вчера индекс доллара DXY достиг почти 93 б.п., что является самым высоким значением с конца декабря прошлого года.
Также негативным фактором для рубля служит наращивание Минфином покупок валюты в текущем месяце. Однако, как мы уже писали, при нынешней конъюнктуре нефтяного рынка и фундаментальных показателях экономики РФ российский рынок представляется нам недооцененным.
Мы считаем, что велика вероятность снижения доходностей ОФЗ по мере оживления торговой активности после праздничного затишья.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.