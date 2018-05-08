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Велика вероятность снижения доходностей ОФЗ


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 

Рынок не отреагировал на новости о возможном составе правительства РФ и достижении ценами на нефть новых максимумов. Первый торговый день новой недели на рублевом рынке начался крайне неактивно, оборот в ОФЗ едва достиг 7 млрд руб. Российские активы никак не отреагировали на внесение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ и предложения по составу правительства. Не последовало и реакции на достижение нефтью новых максимумов: на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы цена Brent к вечеру превысила 76 долл./барр.

Курс рубля по итогам основной сессии практически не изменился, оставшись в районе 62,7 руб./долл., а ОФЗ прибавили скромные 0,1 п.п. от номинала, при этом, как уже было отмечено, объем торгов был очень небольшим. Давление на рублевые активы, как и на большинство ЕМ, продолжает оказывать доллар, укрепляющийся к основным валютам. Вчера индекс доллара DXY достиг почти 93 б.п., что является самым высоким значением с конца декабря прошлого года.

Также негативным фактором для рубля служит наращивание Минфином покупок валюты в текущем месяце. Однако, как мы уже писали, при нынешней конъюнктуре нефтяного рынка и фундаментальных показателях экономики РФ российский рынок представляется нам недооцененным.

Мы считаем, что велика вероятность снижения доходностей ОФЗ по мере оживления торговой активности после праздничного затишья.

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