Сравнение майских указов 2012 и 2018 годов

После инаугурации Президент подписал новый майский указ, обозначив приоритеты развития на ближайшие 6 лет. Наибольшее внимание в указах уделено развитию инфраструктуры и человеческого капитала, что в существенной степени отражает концепцию программы развития страны, подготовленной Центром стратегических разработок под руководством Кудрина.

Ярким отличием от майских указов 2012 года является меньшее внимание к социальной сфере. В новом указе сказано лишь о необходимости обеспечения устойчивого роста доходов граждан без указания конкретных целей, в то время как в указах 2012 года присутствовал целый блок мер по повышению доходов работников сферы здравоохранения и образования.

Смену приоритетов можно считать позитивным сигналом, поскольку расходы на инфраструктуру и образование являются более производительными, и способны оказать мультипликативный эффект на экономический рост.

Из ставших известными накануне контуров нового российского правительства анонсированное назначение Силуанова на пост вице-премьера, курирующего экономические вопросы, означает сохранение приоритета стабилизации макроэкономических условий для нового правительства в условиях сохраняющихся внешних вызовов.

Сравнение приоритетов майских указов 2012 и 2018 годов (доли каждого направления в совокупном списке анонсированных мер)

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