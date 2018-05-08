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Инвесторы ждут решения Трампа по Ирану


Рынки
Ален Сабитов
Ален Сабитов
младший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника умеренным ростом, немного отойдя от максимумов сессии по мере затухания ралли в энергетическом секторе. Акции технологических компаний показали один из лучших результатов: сектор прибавил 0,8%. Котировки Apple движутся вверх уже шесть дней подряд. Энергетический сектор в течение дня прибавлял 2%, но к концу сессии растерял практически весь рост на фоне заявления Трампа о планах выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Доллар США вырос по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар поднялся с $1,1963 до $1,1922.

Министерство обороны США возобновило прием реактивных самолетов F-35 от Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT) после достижения соглашения о том, кто будет покрывать расходы, чтобы исправить производственную ошибку. Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона. Это позитивная новость для акций оборонной компании, которая поможет им частично отыграть снижение на 20% в последние две недели.

Рынок затаился в ожидании решения Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном, поэтому резких движений до выхода заявления об этом решении, скорее всего, не будет. На агрессивную риторику президента США участники торгов могут отреагировать негативно. Ожидаем повышенной волатильности в нефтяных ценах при любом решении главы Белого дома.

Рынок пытается вырваться из даунтренда последних двух месяцев, чтобы преодолеть линию сопротивления, тянущуюся с января. Сегодня S&P500 может вновь протестировать границу нисходящего тренда перед возобновлением роста. Продолжение позитивной динамики после отскока станет сигналом зарождающегося «бычьего» движения. По нашим расчетам, S&P500 сегодня опустится на 0,3%, до 2665 пунктов.

Сезон отчетов подходит к концу, квартальные результаты представили более 400 компаний из индекса S&P500. Сегодня после закрытия рынка отчитывается Walt Disney. Консенсус предполагает рост прибыли компании, но стоит обратить внимание на дальнейшие ее перспективы в свете усиливающейся конкуренции с Netflix.

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