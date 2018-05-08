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Рубль плывет по течению


Рынки / Валюта
Роман Блинов
Роман Блинов
эксперт компании "Международный финансовый центр"
 

Российская валюта продолжает плыть по течению, не предпринимая попыток сопротивления напору доллара, который развивает бычий ход на международной арене. Недавнее восстановление ожиданий относительно более агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезерва и рост доходности трежерис отпугнули инвесторов с развивающихся рынков, и рубль не стал исключением.

Сейчас, когда повышение ставок в США снова вышло на первый план, рубль не в состоянии воспользоваться поддержкой со стороны нефти, хотя котировки торгуются вблизи долгосрочных максимумов. Впрочем, в сырьевом сегменте ситуация сложилась неоднозначная. Широко ожидается, что сегодня Трамп объявит свое решение по ядерной программе с Ираном и выйдет из сделки, возобновив санкции против Тегерана. После масштабного роста в апреле велика вероятность фиксации прибыли по длинным позициям, и это главный фактор риска для нашей валюты в краткосрочной перспективе.

Тем временем Минфин сообщил о рекордной закупке валюты. Начиная с 10 мая министерство купит валюту на 322 млрд рублей, что выше февральского рекорда. Это еще один довод в пользу ослабления рубля. При таких масштабных закупках в сочетании с крупными выплатами внешнего долга грядущий налоговый период, который в благоприятных условиях традиционно поддерживает рубль, может остаться практически незамеченным.

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