"Юнипро" представила нейтральную отчетность по МСФО за I квартал

В 2018 г компания столкнулась с одной стороны, снижением выработки из-за снижения загрузки станций. Отчасти этот негатив был нивелирован позитивным фактором от роста платы за мощность в результате пересмотра цен ДПМ для энергоблоков ПГУ "Сургутской ГРЭС-2". Несмотря на снижение выработки г/г на 7,3%, "Юнипро" смогла нарастить EBITDA на 6,9% благодаря снижению операционных затрат – в презентации указано, что удалось снизить часть операционных затрат на восстановление "Березовской ГРЭС". Капитальные затраты наоборот, увеличились в первом квартале на 88% г/г, до 3 млрд руб. в первую очередь в связи с восстановлением аварийной станции.

В презентации подтвержден срок ввода аварийной станции – 3К19. Объем запланированных затрат на восстановление – 19 млрд руб. (уже потрачено 17 млрд) – все согласно ранее опубликованному плану.

В целом новой информации не поступило. "Юнипро" остается привлекательной дивидендной бумагой – годовая дивидендная доходность которой составляет 8,2%. НЕЙТРАЛЬНО.