Новое правительство РФ: стоит ли переживать и какие изменения нас ждут?

Российский фондовый рынок нерадостно встретил перестановки в правительстве после инаугурации президента РФ. Большей части населения страны, кажется, нет дела до кандидатов в вице-премьеры. И действительно, стоит ли так переживать и какие изменения нас ждут?

До инаугурации многие пророчили стране совершенно нового премьер-министра. Имена назывались разные: Эльвира Набиуллина, Валентина Матвеенко и Алексей Кудрин, но премьер не поменялся, и это означает, что политика правительства не претерпит больших изменений и останется достаточно либеральной.

Несмотря на то что глава правительства прежний, в самом правительстве произошли интересные перестановки. Например, кандидат в первые вице-премьеры - Антон Силуанов, который также останется на посту министра финансов. Его можно охарактеризовать как хорошего исполнителя и эконома, но на нестандартные и инновационные решения или реформы он не готов, потому как является жестким консерватором. Достаточно вспомнить, что вместо повышения собираемости налогов и более эффективного распределения средств, за которое ратовала Татьяна Голикова, чиновник не раз предлагал увеличить налоговую нагрузку на бизнес и население.

С одной стороны, именно консервативный подход министра позволяет удерживать дефицит бюджета в установленных рамках, с другой – наращивание доходов бюджета происходит и будет происходить за счет непопулярных или стандартных решений, а именно за счет увеличения налоговой нагрузки, а также роста внешних заимствований.

Еще одно спорное назначение связано с Татьяной Голиковой, которая до этого момента возглавляла Счетную палату и отлично справлялась со своей задачей, так как является прекрасным бухгалтером. Теперь же Голикова займется социальными вопросами: пенсионным обеспечением и здравоохранением. Наверное, еще все помнят, те времена, когда Татьяна Голикова возглавляла министерство здравоохранения – выделить какие-то особые ее успехи на этом посту очень трудно.

Однако на наш взгляд, новое назначение связано как раз с тем, что данную сферу (социальную) в текущем экономическом положении очень трудно финансировать и финансирование это нуждается в оптимизации, а это по ее части. Социальную политику при Голодец можно было охарактеризовать как достаточно мягкую, при Голиковой она станет жестче и рациональней. Наиболее острым станет вопрос пенсионного возраста, который Татьяна Голикова предложила поднять одна из первых. После назначения с большой долей вероятности в правительстве вновь к нему вернутся.

Для кого, действительно, можно считать данное назначение выгодным, так это для фармацевтических компаний, ведь еще будучи на посту министра здравоохранения Голикова лоббировала их интересы. Сегодня в условиях санкций и вероятного запрета на ряд американских лекарственных препаратов для дальнейшего лобби есть почва.

Наиболее позитивными можно назвать назначение на должность вице-премьера по вопросам сельского хозяйства Алексея Гордеева, Максима Акимова на должность вице-премьера по транспорту, связи и цифровой экономики и Юрия Борисова на пост вице-премьера по ОПК.

Алексей Гордеев ранее занимал пост министра сельского хозяйства, был губернатором Воронежской области и хорошо себя зарекомендовал. Человек с опытом и на своем месте. Вкупе с нынешним министром сельского хозяйства Ткачевым темпы развития отрасли должны возрасти, доля отечественной продукции на прилавках увеличиться. Кроме того, данное направление в экономической политике приоритетное. Задача стоит таким образом, чтобы через несколько лет страна могла обеспечить население собственными овощами, фруктами, мясом и другими продуктами. Поэтому грамотное назначение на этом фронте обещает приятные перспективы.

Назначение Максима Акимова связано с большими надеждами на развитие цифровой экономики и высоких технологий в стране. Бывший мэр Калуги и заместитель Артамонова имеет опыт в привлечении инвестиций и развития бизнеса. Отчасти благодаря его новаторству и стараниям возникло Калужское инвестиционное чудо. Калужская область стала одной из самых привлекательных для отечественных и иностранных предпринимателей.

Выдвижение данной кандидатуры говорит о том, что привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного климата и развитие инноваций станет так же, как и сельское хозяйство, приоритетным. Санкции наглядно показали, как наша экономика отстала в технологическом плане и перед правительством стоит задача в короткие сроки исправить это.

Появление в составе правительства замминистра обороны Юрия Борисова говорит о том, что среди ключевых задач правительства усилить оборону страны. Это было понятно из ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию. Кадровое усиление ОПК, на наш взгляд, предвестник того, что улучшение отношений с Западом нас не ждет, а может быть, даже намекает на грядущую глобальную нестабильность.

В правительстве присутствуют и относительно новые лица. Среди них, кстати, и Константин Чуйченко, кандидат в руководители аппаратом правительства, который однозначно принесет изменения в экономику и политику правительства. С большой долей вероятности они будут позитивными, несмотря на то что ряд назначений является спорным.

Серьезные проблемы могут возникнуть в сфере строительства в связи с назначением Виталия Мутко, которое явно всех удивило. Из-за экономического кризиса эта отрасль и так не демонстрирует роста, а с учетом поставленных целей по вводу жилья в эксплуатацию и прочего во главе с Мутко ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

Завершая статью, хочется отметить отсутствие в новом правительстве таких фамилий, как Дворкович, Шувалов, Хлопонин и Рогозин. Возможно, негативная риторика Запада в адрес данных лиц побудила Дмитрия Медведева увести их в тень, а может быть и неудачные решения на занимаемых должностях.