День сегодня довольно скуден на данные по экономикам стран, но интригу вновь разбавит Трамп, хотя и сделает это уже после закрытия основной торговой сессии в РФ. Как ожидается, после 21.00 по Москве он озвучит решение по ядерному соглашению с Ираном, поэтому спекулянтам стоит готовиться к повышенной волатильности по фьючерсам на нефть и валютной паре доллар/рубль. Московская биржа завтра будет закрыта, поэтому российские инвесторы предпочитают сегодня минимизировать риски, продавая акции. Хотя стоит отметить, что и внешний фон пока остаётся крайне непростым, инвестиционные настроения на европейских площадках сегодня вновь ухудшились. Биржевые индексы в Германии и Франции теряют чуть более 0.5%, да и фьючерсы на основные американские индексы уже торгуются с потерями около 0.4%.

Главные опасения инвесторов вновь связаны с торговыми войнами. Первый раунд переговоров между Китаем и США ничем не закончился, теперь уже китайская делегация прилет в пятницу в Америку и начнётся второй раунд баталий. Если у Китая ещё есть шанс договориться, то вот европейские переговоры с США, которые начнутся со следующей недели, могут быстро зайти в тупик и вызвать панические настроения среди инвесторов по всему миру. Сегодня ещё и Италия немного подливает масла в огонь. Президент Италии накануне сообщил о том, что сформировать правительство по итогам выборов 4 марта невозможно, и нужны новые выборы в парламент Италии. В общем позитивных новостей пока нет, поэтому инвесторам не стоит торопиться покупать акции.

Российские биржевые индексы во вторник тоже снижаются, хотя рублёвый индекс Московской биржи уже почти отыграл все потери и торгуется вблизи вчерашнего закрытия – важного технического уровня 2300 пунктов. Валютный РТС теряет сегодня почти 1%, откатываясь до 1140 пунктов. В небольшом плюсе, чуть более 0.5%, сегодня торгуется российский нефтегазовый сектор, который и удерживает рублёвый индекс от падения. Акции компаний Газпрома, Лукойла и Роснефти растут почти на 0.7%, а вот бумаги Сбербанка и ГМК теряют почти 1.5%.

На рынке промышленных металлов сегодня преобладает негативная динамика. Сам индекс промышленных металлов показывает снижение на 0.5%. Цены на медь теряют почти 1.5%, стоимость тройской унции золота консолидируется вблизи отметки 1310 пунктов. Нефть стабильна, марка Brent пока держится выше 75$ за баррель, но всё очень сильно измениться после 21.00, когда Трамп озвучит решение по Ирану.

На глобальном валютном рынке возобновился рост американского доллара к корзине международных валют. Индекс доллара DXY сегодня растёт на 0.4%, до 93 пунктов, при этом ключевая валютная пара евро/доллар уже ниже 1.19, теряя ровно 0.4%. На предстоящей неделе Минфину США придётся разместить векселей на сумму почти 75 млрд. долларов, что окажет дополнительный спрос на доллар.

Рубль в паре с долларом теряет 0.6%, торгуясь в районе 63.2. Пока спрос на рубль отсутствует, но после всех праздников Минфин РФ вновь выйдет на рынок с размещениями ОФЗ, что окажет хорошую поддержку национальной валюте

Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит явно напряжённо. Слишком много сейчас рисков и неопределённостей, а с учётом технического анализа, почти все европейские индексы могут в ближайшие недели резко сходить вниз.