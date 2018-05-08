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Мнения аналитиков

Все мнения

Инвестиционные настроения на европейских площадках сегодня вновь ухудшились


Рынки
Василий Олейник
Василий Олейник
эксперт ИХ "Финам"
 

День сегодня довольно скуден на данные по экономикам стран, но интригу вновь разбавит Трамп, хотя и сделает это уже после закрытия основной торговой сессии в РФ. Как ожидается, после 21.00 по Москве он озвучит решение по ядерному соглашению с Ираном, поэтому спекулянтам стоит готовиться к повышенной волатильности по фьючерсам на нефть и валютной паре доллар/рубль. Московская биржа завтра будет закрыта, поэтому российские инвесторы предпочитают сегодня минимизировать риски, продавая акции. Хотя стоит отметить, что и внешний фон пока остаётся крайне непростым, инвестиционные настроения на европейских площадках сегодня вновь ухудшились. Биржевые индексы в Германии и Франции теряют чуть более 0.5%, да и фьючерсы на основные американские индексы уже торгуются с потерями около 0.4%. 

Главные опасения инвесторов вновь связаны с торговыми войнами. Первый раунд переговоров между Китаем и США ничем не закончился, теперь уже китайская делегация прилет в пятницу в Америку и начнётся второй раунд баталий. Если у Китая ещё есть шанс договориться, то вот европейские переговоры с США, которые начнутся со следующей недели, могут быстро зайти в тупик и вызвать панические настроения среди инвесторов по всему миру. Сегодня ещё и Италия немного подливает масла в огонь. Президент Италии накануне сообщил о том, что сформировать правительство по итогам выборов 4 марта невозможно, и нужны новые выборы в парламент Италии. В общем позитивных новостей пока нет, поэтому инвесторам не стоит торопиться покупать акции.

Российские биржевые индексы во вторник тоже снижаются, хотя рублёвый индекс Московской биржи уже почти отыграл все потери и торгуется вблизи вчерашнего закрытия – важного технического уровня 2300 пунктов. Валютный РТС теряет сегодня почти 1%, откатываясь до 1140 пунктов. В небольшом плюсе, чуть более 0.5%, сегодня торгуется российский нефтегазовый сектор, который и удерживает рублёвый индекс от падения. Акции компаний Газпрома, Лукойла и Роснефти растут почти на 0.7%, а вот бумаги Сбербанка и ГМК теряют почти 1.5%.

На рынке промышленных металлов сегодня преобладает негативная динамика. Сам индекс промышленных металлов показывает снижение на 0.5%. Цены на медь теряют почти 1.5%, стоимость тройской унции золота консолидируется вблизи отметки 1310 пунктов. Нефть стабильна, марка Brent пока держится выше 75$ за баррель, но всё очень сильно измениться после 21.00, когда Трамп озвучит решение по Ирану. 

На глобальном валютном рынке возобновился рост американского доллара к корзине международных валют. Индекс доллара DXY сегодня растёт на 0.4%, до 93 пунктов, при этом ключевая валютная пара евро/доллар уже ниже 1.19, теряя ровно 0.4%. На предстоящей неделе Минфину США придётся разместить векселей на сумму почти 75 млрд. долларов, что окажет дополнительный спрос на доллар.

Рубль в паре с долларом теряет 0.6%, торгуясь в районе 63.2. Пока спрос на рубль отсутствует, но после всех праздников Минфин РФ вновь выйдет на рынок с размещениями ОФЗ, что окажет хорошую поддержку национальной валюте

Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит явно напряжённо. Слишком много сейчас рисков и неопределённостей, а с учётом технического анализа, почти все европейские индексы могут в ближайшие недели резко сходить вниз.

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