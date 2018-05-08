"Мегафон" монетизирует цифровой мир

Сегодня стало известно о создании «Мегафоном», «Газпромбанком», госкорпорацией «Ростех» и USM Holdings совместного предприятия для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. СП АО «МФ Технологии» («МФТ») будет создано на базе Mail.ru Group – одного из активов «Мегафона». Последний внесёт в СП 11 500 100 акций Mail.ru Group (58,87% из числа голосующих). В свою очередь «Газпромбанк» приобретет у дочерних структур «Мегафона» 35% акций «МФТ», USM – 9%, «Ростех» – 11%.

Судя по всему, данная сделка планировалась «Мегафоном» ранее. Год назад «Мегафон» увеличил свою долю в Mail.ru Group до 15,2%. Тогда же была анонсирована стратегия, подразумевающая рост смежных с телекомом направлений бизнеса. Ещё в прошлом году «Мегафон» запустил тарифную линейку «Включайся!» на основе изучения «больших данных» пользователей.

В качестве основного партнёра «Мегафона» в СП выступит «Газпромбанк» – третий по величине российский банк. Для банка это доступ к пользовательской базе «Мегафона» (77 млн абонентов) и компаний группы Mail.ru (социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»). Например, на основании профиля в соцсетях предоставлять потребительские микрокредиты до 20 000 руб. на покупки с Alibaba или продавать страховые или ипотечные продукты «Газпромбанка» в салонах сотовой связи.

Для «Мегафона» данная сделка – возможность монетизации бизнеса. От продажи доли в «МФ Технологии» он получит $247,5 млн. Участие в СП «Ростеха» добавляет проекту солидности. У «Мегафона» уже есть опыт работы с «Ростехом» – компании сотрудничают в проектах из области «Индустрия 4.0» – интернет вещей, системы наблюдения и автоматизированного управления промышленными объектами, беспилотный транспорт.

Для высокотехнологичных компаний монетизация бизнеса является краеугольным камнем. Так, для американских социальных сетей Facebook, Twitter наиболее важными показателями являются количество активных пользователей и доходы от рекламы. Российские IT-компании также научились зарабатывать. К примеру, Yandex активно развивает контекстную рекламу. Ещё один способ монетизации – создание цифровых финансовых платформ. В этом направлении уже преуспели японская Softbank и китайская финансовая платформа WeChat. Добьётся ли на этом пути успехов Mail.ru Group – покажет время.