Cерьезного потенциала для продолжения ослабления рубля нет

Неделю с 28 апреля по 4 мая российский фондовый рынок завершил небольшим снижением: индекс ММВБ снизился на 0,3% до 2289 пунктов, хотя диапазон колебаний был относительно широким – от 2274 до 2313 пунктов при почти вдвое меньшем объеме торгов. Отсутствие единой динамики объясняется скорее действием разнонаправленных факторов и сохраняющейся неопределенностью по геополитическим вопросам. На этой неделе индекс вышел на уровень конца апреля и пока держится около 2295-2297 пунктов.

С одной стороны, сохраняющиеся высокие цены на нефть (около $75 за баррель марки Brent), ослабление санкционного давления в истории с Русалом, с другой – предстоящие кадровые перестановки в новом Правительстве и сомнения относительно продления сделки США с Ираном. Все это поддерживает нервозность инвесторов. На этом фоне нефть марки Brent подорожала на 2,6% до $75 за баррель, отражая опасения игроков относительно введения ограничений на импорт нефти из Ирана и проблемы сокращения добычи в Венесуэле. При этом в США объем добычи пока продолжает расти, как и число активных буровых установок.

Несмотря на столь высокие нефтяные котировки рублю не удается пока отыграть апрельское падение. С 29 апреля по 5 мая курс рубля ослабел почти на 2% до 63,2 руб./$ и на текущей неделе пока остается на уровне 62,7-63 руб./$. Сейчас мы наблюдаем серьезный дисбаланс на валютном рынке, поскольку курс рубля слабо коррелирует с ценами на нефть, но при этом удобен для Минфина, поскольку позволяет наполнять бюджет и резервные фонды. При этом серьезного потенциала для продолжения ослабления национальной валюты нет, поэтому инвестировать в валютные активы при столь высоком курсе вряд ли целесообразно, тем более что доходность валютных активов гораздо ниже, чем рублевых. На наш взгляд, более вероятен возврат курса к уровню 60 руб./$ и выше, вопрос лишь в новостном фоне.