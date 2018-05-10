Цены на нефть направились к отметкам $80-82

Во вторник индекс Мосбиржи показал «слабопозитивную» динамику (+0,2%), связанную с неопределённостью относительной ядерной сделки с Ираном. Перед выходным инвесторы решили не рисковать. Ну а задним числом все стало понятно, но машины времени под рукой нет, чтобы перенестись во вторник. Цены на нефть движутся наверх в район 80-82 долларов, потому что во вторник появилась новость, что США выходят из ядерной сделки с Ираном. В среду цены на нефть получили дополнительный стимул для роста, когда Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило в отчете, что объемы запасов нефти в США за прошлую неделю упали на 2,2 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали роста на 160 тысяч барр. Рост цен на нефть благоприятно повлиял на курс расписок на наши акции.

Что будет дальше с нашим рынком? зависит от того? возобновиться ли приток средств в фонды, инвестирующие в отечественные акции. Согласно последнему отчету Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), для активов развивающихся стран ситуация становится «более трудной». Укрепление доллара и повышение процентных ставок в США могут негативно отразиться на рынках развивающихся стран, как это было в мае 2013 года. Дополнительным негативным фактором служит протекционистская политика.

В противовес глобализации, в ряде стран усилились националистические настроения, причем некоторые из этих стран являются мировыми лидерами по величине экономики. На волне национализма и возможного ужесточения протекционистской политики, развивающиеся страны могут пострадать особенно сильно, сообщают в последней заметке аналитики управляющей компании PGIM, дочерней компании Prudential. Тем не менее, многие аналитики считают, что на этот раз всё может быть не так плохо для некоторых развивающихся стран. Ряд Центробанков стали более независимыми, правительства некоторых стран успешно решают проблему бюджетного дисбаланса и дефицита, а рынки капитала стали более емкие.

Эксперты Международного института финансов (IIF) ожидают восстановления притока капитала в развивающиеся страны после недавнего падения. В IIF полагают, что на развивающихся странах будет по-прежнему хорошо сказываться рост мировой экономики. На 2018 год эксперты ждут увеличения темпов роста мировой экономики до 3,5% с 3,2% в прошлом году. Рост экономики развивающихся стран ожидается на уровне в 5% в 2018 году и 5,2% в 2019 году, в основном за счет экспортеров сырья, в том числе Китая, Чили, Нигерии, Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии. Несмотря на свою уверенность в фундаментальных экономических показателях, IIF отмечает наличие ряда серьезных факторов риска, способных помешать восстановлению рынков развивающихся стран.

IIF отметил продолжительное укрепление доллара, эскалацию напряженности торговых отношений между США и Китаем, высокий уровень объема долга у многих развивающихся стран, а также риск неожиданного исхода предстоящих выборов в Мексике, Бразилии, Турции и ряде других больших стран.

В среду фондовый рынок США закрылся сильным повышением, на волне роста нефтяных цен. Индекс S&P 500 – вырос 0,97%. Среди компонент DJIA в лидерах роста по итогам дня оказались акции ExxonMobil, прибавившие 2,36%. Сегодня в США выходит важный показатель инфляции – индекс потребительских цен за апрель. Ожидается, что рост цен составит 2,5% годовых, а «базовый» рост (из расчета которого исключаются высоковолатильные цены на еду и энергоносители) составит 2,2%. Также сегодня выходит отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице.